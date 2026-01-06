НБУ оштрафував на мільйони банки Порошенка й Тігіпка, а ще Ощадбанк

НБУ у грудні застосував заходи впливу до п’яти банківських установ та шести небанківських фінансових компаній. Причиною санкцій стали порушення у сфері фінансового моніторингу та недотримання валютного законодавства. Регулятор виявив проблеми з перевіркою клієнтів, автоматизацією процесів та звітуванням. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України 6 січня.