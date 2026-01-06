НБУ у грудні застосував заходи впливу до п’яти банківських установ та шести небанківських фінансових компаній. Причиною санкцій стали порушення у сфері фінансового моніторингу та недотримання валютного законодавства. Регулятор виявив проблеми з перевіркою клієнтів, автоматизацією процесів та звітуванням. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України 6 січня.
6 січня 2026, 19:05
НБУ оштрафував на мільйони банки Порошенка й Тігіпка, а ще Ощадбанк
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Найбільший штрафник
Найбільші фінансові стягнення регулятор наклав на АТ «МІБ» (Міжнародний Інвестиційний Банк). Кінцевим бенефіціаром є Петро Порошенко. Загальна сума штрафів для цієї установи перевищила 14,5 млн грн:
- 13,5 млн грн — за неналежну організацію фінмоніторингу. Банк не забезпечив якісну оцінку ризиків клієнтів, не мав достатніх внутрішніх процедур для управління цими ризиками та не надав вчасно інформацію на запит інспекторів НБУ. Також виявлено проблеми з системою автоматизації процесів.
- 1 млн грн — за порушення валютного нагляду. Банк не провів достатній аналіз валютних операцій клієнтів і пропустив певні індикатори сумнівних транзакцій.
Значні штрафи отримали й інші відомі гравці ринку:
- АТ «ТАСКОМБАНК» оштрафовано на 10 млн грн. Основні претензії регулятора стосуються роботи з підсанкційними особами та політично значущими особами (PEP). Банк не встановив високий рівень ризику для клієнтів, щодо яких (або їхніх бенефіціарів) діють санкції. Також установа отримала письмові застереження за несвоєчасне повідомлення про значні операції та помилки у звітності.
- АТ «Ощадбанк» сплатить 5,5 млн грн. Державний банк покарано за недоліки в ризик-орієнтованому підході та неналежну перевірку клієнтів, зокрема тих, хто має статус PEP (політично значущих осіб) та членів їхніх сімей. Окрім штрафу, банк отримав письмове застереження за прогалини у внутрішніх документах.
- АТ «МОТОР-БАНК» отримав штраф у розмірі 3 млн грн за аналогічні порушення: слабку перевірку клієнтів та недоліки в оцінці ризиків.
- АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» оштрафовано на 200 тис. грн. Причина — порушення заборони на розголошення інформації: банк повідомив фігуранту про рішення спеціально уповноваженого органу щодо його операцій.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2
На ТАЗ пох мне! Гнилое болото и кидалово с тарифами — по инициативе банка разрыв с клиентами минус 20-30%? Это незаконно!
Финмон Украины — увы — это шняга и врядли она имеет хоть какое-то отношение к правам людей!
1. Нарушение презумпции невиновности
2. Ограничение права собственности (ст. 41 Конституции Украины)
3. Право на невмешательство в личную жизнь (ст. 32 Конституции)
4. Непрозрачность и отсутствие «права на защиту»