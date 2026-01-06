НБУ оштрафував на мільйони банки Порошенка й Тігіпка, а ще Ощадбанк

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 січня 2026, 19:05

НБУ оштрафував на мільйони банки Порошенка й Тігіпка, а ще Ощадбанк

НБУ у грудні застосував заходи впливу до п’яти банківських установ та шести небанківських фінансових компаній. Причиною санкцій стали порушення у сфері фінансового моніторингу та недотримання валютного законодавства. Регулятор виявив проблеми з перевіркою клієнтів, автоматизацією процесів та звітуванням. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України 6 січня.

НБУ у грудні застосував заходи впливу до п’яти банківських установ та шести небанківських фінансових компаній.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільший штрафник

Найбільші фінансові стягнення регулятор наклав на АТ «МІБ» (Міжнародний Інвестиційний Банк). Кінцевим бенефіціаром є Петро Порошенко. Загальна сума штрафів для цієї установи перевищила 14,5 млн грн:

  • 13,5 млн грн — за неналежну організацію фінмоніторингу. Банк не забезпечив якісну оцінку ризиків клієнтів, не мав достатніх внутрішніх процедур для управління цими ризиками та не надав вчасно інформацію на запит інспекторів НБУ. Також виявлено проблеми з системою автоматизації процесів.
  • 1 млн грн — за порушення валютного нагляду. Банк не провів достатній аналіз валютних операцій клієнтів і пропустив певні індикатори сумнівних транзакцій.

Значні штрафи отримали й інші відомі гравці ринку:

  • АТ «ТАСКОМБАНК» оштрафовано на 10 млн грн. Основні претензії регулятора стосуються роботи з підсанкційними особами та політично значущими особами (PEP). Банк не встановив високий рівень ризику для клієнтів, щодо яких (або їхніх бенефіціарів) діють санкції. Також установа отримала письмові застереження за несвоєчасне повідомлення про значні операції та помилки у звітності.
  • АТ «Ощадбанк» сплатить 5,5 млн грн. Державний банк покарано за недоліки в ризик-орієнтованому підході та неналежну перевірку клієнтів, зокрема тих, хто має статус PEP (політично значущих осіб) та членів їхніх сімей. Окрім штрафу, банк отримав письмове застереження за прогалини у внутрішніх документах.
  • АТ «МОТОР-БАНК» отримав штраф у розмірі 3 млн грн за аналогічні порушення: слабку перевірку клієнтів та недоліки в оцінці ризиків.
  • АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» оштрафовано на 200 тис. грн. Причина — порушення заборони на розголошення інформації: банк повідомив фігуранту про рішення спеціально уповноваженого органу щодо його операцій.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 січня 2026, 19:24
#
Ненужное политическое давление — посмотрим.

На ТАЗ пох мне! Гнилое болото и кидалово с тарифами — по инициативе банка разрыв с клиентами минус 20-30%? Это незаконно!

Финмон Украины — увы — это шняга и врядли она имеет хоть какое-то отношение к правам людей!
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 січня 2026, 19:28
#
Финмон нарушает следующие права человека и даже Конституцию!
1. Нарушение презумпции невиновности
2. Ограничение права собственности (ст. 41 Конституции Украины)
3. Право на невмешательство в личную жизнь (ст. 32 Конституции)
4. Непрозрачность и отсутствие «права на защиту»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Выживший После Бусификации и 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами