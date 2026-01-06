Трейдер заробив на Polymarket $410 000 на арешті Мадуро

Учасник ринку прогнозів отримав понад 400 000 доларів прибутку, зробивши ставку на те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро буде усунений від влади. Ця подія викликала хвилю підозр щодо використання інсайдерської інформації, адже ставки були зроблені незадовго до військової операції США. Про це повідомляє агентство Reuters 6 січня.

Ставка на випередження

За даними платформи Polymarket, загадковий акаунт, створений лише минулого місяця, почав скуповувати контракти, прив’язані до усунення венесуельського лідера. Перша угода відбулася 27 грудня: трейдер витратив лише 96 доларів на прогноз, що США вторгнуться до Венесуели до 31 січня. У наступні дні він продовжував нарощувати позиції.

До моменту початку операції загальна вартість його ставок становила близько 34 000 доларів. Коефіцієнти вказували на те, що ймовірність такої події ринок оцінював як вкрай низьку. Однак, як тільки з’явилися новини про захоплення Мадуро американськими військовими, вартість контрактів злетіла, принісши власнику рахунку чистий прибуток у розмірі близько 410 000 доларів.

Статус Polymarket

Варто зазначити, що у вересні платформа Polymarket отримала дозвіл від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) на відновлення роботи в країні. Це стало можливим після придбання ліцензованої біржі QCEX за 112 мільйонів доларів. Попри те, що офіційно прямий доступ для американців все ще обмежений, багато трейдерів обходять заборону за допомогою VPN.

Наразі ні CFTC, ні представники Polymarket не надали коментарів щодо того, чи ведеться розслідування підозрілих торгів навколо венесуельської операції.

