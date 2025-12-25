Економіка України: експерти погіршили прогнози зростання ВВП на найближчі роки

Міністерство економіки оприлюднило результати жовтневого консенсус-прогнозу, який продемонстрував зростання песимізму серед аналітиків. Головною причиною коригування цифр стала висока невизначеність — як через тривалі бойові дії, так і через туманні перспективи повоєнного відновлення.

Динаміка ВВП: відновлення сповільнюється

Експерти суттєво знизили очікування щодо темпів зростання економіки. Якщо у квітні прогнози були оптимістичнішими, то наразі цифри виглядають так:

2025 рік: прогноз знижено з 2,9% до 2,1%.

2026 рік: очікування впали з 3,9% до 2,4% (деякі експерти допускають зростання лише на 1%).

2027−2028 роки: темпи зростання оцінюються у 4,1% та 4,2% відповідно.

За такого сценарію, до кінця 2028 року українська економіка відновиться лише до рівня 87,7% від показників довоєнного 2021 року.

Торговельний баланс: дефіцит поглиблюється

Найбільших змін зазнали оцінки експорту та імпорту.

Експорт: замість очікуваного зростання на 3,6%, прогнозується падіння на 0,2%. Це пов’язано з руйнуванням виробництв та переоцінкою залишків аграрної продукції.

Імпорт: прогноз зростання злетів з 3,8% до 13,7%. Аналітики визнали, що недооцінили закупівлі для потреб ОПК, енергетики та стійкий попит на дешевий споживчий імпорт через поштові замовлення.

Курс, інфляція та бюджет

Попри загальне сповільнення економіки, оцінка валютного курсу дещо покращилася, тоді як інфляційний тиск зросте:

Курс гривні: на кінець 2026 року очікується 44,5 грн/$ (раніше прогнозували 46,3 грн/$). Середньорічний курс — 44,14 грн/$.

Інфляція: прогноз на 2026 рік погіршено до 9% (було 8,3%).

Бюджетний дефіцит: оцінку на наступний рік підвищено до 19,1% ВВП (було 15,7%).

Умови для зростання у 2027−2028 роках

Експерти будують свої розрахунки на припущенні, що війна закінчиться у 2026 році. У такому разі головними факторами відновлення стануть:

Стабільне енергопостачання та розширення імпорту електрики.

Зняття логістичних обмежень для експорту.

Активне розмінування сільгоспугідь та реалізація проєктів відбудови.

Продовження фінансової підтримки від міжнародних партнерів.

На фоні цих процесів очікується поступове зниження безробіття (до 10,5% у 2028 році) та стабілізація дефіциту бюджету до 7,9% ВВП.