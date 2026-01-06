Прокурорів США звинуватили у продажі конфіскованих біткоїнів на $6 млн

Американська Служба маршалів, схоже, проігнорувала розпорядження президента Дональда Трампа щодо збереження державних біткоїнів. Замість накопичення криптовалюти для національного резерву, відомство продало активи вартістю понад $6 мільйонів, які були отримані у справі проти розробників криптогаманця Samourai Wallet. Про це повідомляє Bitcoin Magazine.

Як відбувся продаж криптовалюти

Документи показують, що біткоїни потрапили до держави через угоду зі слідством. Розробники Samourai Wallet добровільно передали 57,55 біткоїна державі 3 листопада 2025 року. На той момент ця сума становила $6,37 мільйона.

Але замість збереження коштів у державній скарбниці, активи негайно перемістили на платформу Coinbase Prime — спеціальний сервіс для великих інституційних інвесторів. Зараз баланс цієї адреси становить нуль, що означає повну ліквідацію біткоїнів.

Конфлікт із президентською стратегією

Дії силовиків суперечать офіційній позиції Білого дому щодо криптовалют. Виконавчий указ президента прямо забороняє продаж біткоїнів, отриманих через кримінальні справи. Такі активи мають поповнювати Стратегічний біткоїн-резерв США.

Експерти підкреслюють: рішення про продаж прийняли самі чиновники, без будь-якого юридичного примусу. Це вказує на те, що частина керівництва Мін'юсту досі розглядає біткоїн як проблемний актив, від якого потрібно швидше позбутися.

Справа Samourai Wallet

Конфіскація сталася у рамках кримінального переслідування розробників криптогаманця Samourai Wallet. Кеонна Родрігеса та Вільяма Хілла звинувачують у змові з метою відмивання коштів та веденні нелегального бізнесу з переказу грошей.

Захист стверджує: розробники не зберігали гроші клієнтів і не мали до них доступу, оскільки користувачі самостійно контролювали свої криптографічні ключі. Тому компанія не могла вважатися фінансовою установою.

Прокуратура наполягає на протилежному. На їхню думку, вбудовані в гаманець інструменти для приховування транзакцій допомагали злочинцям відмивати незаконні доходи.

