Прокурорів США звинуватили у продажі конфіскованих біткоїнів на $6 млн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 січня 2026, 11:55

Прокурорів США звинуватили у продажі конфіскованих біткоїнів на $6 млн

Американська Служба маршалів, схоже, проігнорувала розпорядження президента Дональда Трампа щодо збереження державних біткоїнів. Замість накопичення криптовалюти для національного резерву, відомство продало активи вартістю понад $6 мільйонів, які були отримані у справі проти розробників криптогаманця Samourai Wallet. Про це повідомляє Bitcoin Magazine.

Американська Служба маршалів, схоже, проігнорувала розпорядження президента Дональда Трампа щодо збереження державних біткоїнів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як відбувся продаж криптовалюти

Документи показують, що біткоїни потрапили до держави через угоду зі слідством. Розробники Samourai Wallet добровільно передали 57,55 біткоїна державі 3 листопада 2025 року. На той момент ця сума становила $6,37 мільйона.

Але замість збереження коштів у державній скарбниці, активи негайно перемістили на платформу Coinbase Prime — спеціальний сервіс для великих інституційних інвесторів. Зараз баланс цієї адреси становить нуль, що означає повну ліквідацію біткоїнів.

Конфлікт із президентською стратегією

Дії силовиків суперечать офіційній позиції Білого дому щодо криптовалют. Виконавчий указ президента прямо забороняє продаж біткоїнів, отриманих через кримінальні справи. Такі активи мають поповнювати Стратегічний біткоїн-резерв США.

Експерти підкреслюють: рішення про продаж прийняли самі чиновники, без будь-якого юридичного примусу. Це вказує на те, що частина керівництва Мін'юсту досі розглядає біткоїн як проблемний актив, від якого потрібно швидше позбутися.

Справа Samourai Wallet

Конфіскація сталася у рамках кримінального переслідування розробників криптогаманця Samourai Wallet. Кеонна Родрігеса та Вільяма Хілла звинувачують у змові з метою відмивання коштів та веденні нелегального бізнесу з переказу грошей.

Захист стверджує: розробники не зберігали гроші клієнтів і не мали до них доступу, оскільки користувачі самостійно контролювали свої криптографічні ключі. Тому компанія не могла вважатися фінансовою установою.

Прокуратура наполягає на протилежному. На їхню думку, вбудовані в гаманець інструменти для приховування транзакцій допомагали злочинцям відмивати незаконні доходи.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами