6 січня 2026, 11:18

CME Group фіксує рекордну криптоактивність, у Ledger — витік даних: що нового

Головне на ринку криптовалют.

CME Group фіксує рекордну криптоактивність, у Ledger — витік даних: що нового
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

CME Group звітує про вибухове зростання криптосегменту у 2025 році

Фінансовий гігант CME Group завершив 2025 рік із рекордними показниками. Поки загальний середньодобовий обсяг торгів (ADV) зріс на помірні 6% (до 28,1 млн контрактів), криптовалютний напрям продемонстрував справжній прорив. Активність у цьому сегменті злетіла на 139%, зафіксувавши середньодобовий показник у 278 000 контрактів, що в грошовому еквіваленті дорівнює $12 млрд.

Основними драйверами росту стали мікроф'ючерси на Ether та Bitcoin, які дозволяють оперувати частками активів (1/10 монети). Зокрема, у четвертому кварталі популярність Micro Ether досягла піку — 201 000 контрактів на день. Грудень також став знаковим для платформи: середньодобовий обсяг криптоторгів склав $9,4 млрд.

Starknet відновив роботу після технічного збою

Мережа другого рівня (L2) Starknet повернулася до стабільної роботи після масштабного технічного збою, що тривав понад п’ять годин. Весь цей час блокчейн був повністю недоступним для транзакцій.

Команда проєкту вже офіційно підтвердила усунення проблеми, запевнивши, що протокол функціонує у штатному режимі. Проте розробники вирішили не розкривати деталі події: ані причини зупинки, ані інформацію про безпеку активів користувачів під час інциденту наразі не оприлюднено.

Читайте також: Біткоїн на максимумі за два місяці: ринок знову заговорив про $100 000

Криптозакон у США під загрозою: Трамп та демократи не можуть поділити «конфлікт інтересів»

Прийняття ключового законопроєкту про структуру крипторинку США (CLARITY Act) може затягнутися до 2027 року. Як повідомляє The Block із посиланням на аналітиків TD Cowen, головним каменем спотикання стала вимога демократів заборонити президенту та високопосадовцям володіти криптоактивами.

Ця норма є критичною для Дональда Трампа, чиї родинні компанії вже заробили понад $1 млрд на криптопроєктах. Демократи наполягають на жорстких антикорупційних обмеженнях, тоді як республіканці намагаються їх пом'якшити.

Одним із варіантів компромісу є відтермінування дії закону на три роки, щоб він не зачепив нинішню каденцію Трампа, проте експерти сумніваються, що «сині» погодяться на таку угоду без додаткових поступок.

Дані клієнтів Ledger знову опинилися під загрозою через злам платіжного партнера

Виробник апаратних гаманців Ledger зіткнувся з черговим витоком інформації. Цього разу причиною інциденту стала вразливість у системі платіжного провайдера Global-e, з яким співпрацює компанія. Про витік повідомив відомий ончейн-детектив ZachXBT.

За офіційною інформацією, Global-e виявила «підозрілу активність» у своїй мережі, після чого доступ зловмисників було заблоковано. Проте хакерам вдалося отримати доступ до імен та контактних даних частини клієнтів. Наразі до розслідування залучені незалежні фахівці з кібербезпеки.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
