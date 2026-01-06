Біткоїн на максимумі за два місяці: ринок знову заговорив про $100 000

Криптовалютний ринок розпочав 2026 рік із впевненого зростання. У понеділок ціна біткоїна зросла на 3,9%, пробивши позначку $94 000 — це найвищий рівень з 17 листопада минулого року. Про це повідомляє Bloomberg.

Цифрові активи почали «наздоганяти» акції та дорогоцінні метали, які активно зростають після новин про арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Технічний прорив та «фактор Мадуро»

Вперше з початку жовтневого обвалу ринку біткоїн подолав свою 50-денну ковзну середню. Це ключовий технічний показник, який сигналізує аналітикам про зміну тренду на бичачий (висхідний). Загалом з початку 2026 року актив зріс уже на 7%.

Незвичайною рушійною силою стали чутки про «тіньові резерви» Венесуели. Після захоплення Мадуро силами США на ринку з'явилися припущення про масштабні запаси криптовалюти, пов’язані з венесуельським урядом.

Експерти фірми QCP (Сінгапур) зазначають: якщо ці конфісковані активи не будуть негайно продані, а залишаться у резервах держав, це підкріпить наратив про «суверенне накопичення біткоїна», що ще більше штовхне ціну вгору.

Чому ціна росте саме зараз

Аналітики FalconX та Wintermute виділяють кілька причин поточного ралі:

Приплив капіталу в ETF: 2 січня американські спотові біткоїн-фонди залучили рекордні $471 млн — найбільше за останні два місяці.

Відсутність тиску з боку продавців: Майнери та великі інвестфонди припинили масовий продаж монет.

Ризикові активи популярні: Арешт Мадуро не злякав інвесторів, а навпаки — підштовхнув вгору технологічні акції, золото та срібло. Біткоїн у цій ситуації рухається синхронно з ринком акцій.

Прогноз: курс на $100 000

Ринок деривативів вже «робить ставки» на нові рекорди. За даними біржі Deribit, найбільша концентрація відкритих контрактів (опціонів) припадає на дату 30 січня зі страйк-ціною $100 000. Кількість ставок на цей рівень вдвічі перевищує обсяги будь-яких інших контрактів.

Проте експерти застерігають від зайвої ейфорії.

«Це ринок, який стабілізується, а не стрімко прискорюється. Найближчі тижні покажуть, чи стане новий капітал стійким паливом для зростання», — зазначив Тімоті Місір, голова досліджень компанії BRN.

Ключові рівні для спостереження:

$94 000 — зона, яку BTC має впевнено закріпити для подальшого росту.

$88 000 — критичний рівень підтримки, падіння нижче якого може скасувати поточний оптимізм.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $93 780, за тиждень актив зріз на понад 7%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. Найбільше за тиждень зросли: