Біткоїн на максимумі за два місяці: ринок знову заговорив про $100 000

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 січня 2026, 9:14

Біткоїн на максимумі за два місяці: ринок знову заговорив про $100 000

Криптовалютний ринок розпочав 2026 рік із впевненого зростання. У понеділок ціна біткоїна зросла на 3,9%, пробивши позначку $94 000 — це найвищий рівень з 17 листопада минулого року. Про це повідомляє Bloomberg.

Біткоїн на максимумі за два місяці: ринок знову заговорив про $100 000
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Цифрові активи почали «наздоганяти» акції та дорогоцінні метали, які активно зростають після новин про арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Технічний прорив та «фактор Мадуро»

Вперше з початку жовтневого обвалу ринку біткоїн подолав свою 50-денну ковзну середню. Це ключовий технічний показник, який сигналізує аналітикам про зміну тренду на бичачий (висхідний). Загалом з початку 2026 року актив зріс уже на 7%.

Незвичайною рушійною силою стали чутки про «тіньові резерви» Венесуели. Після захоплення Мадуро силами США на ринку з'явилися припущення про масштабні запаси криптовалюти, пов’язані з венесуельським урядом.

Експерти фірми QCP (Сінгапур) зазначають: якщо ці конфісковані активи не будуть негайно продані, а залишаться у резервах держав, це підкріпить наратив про «суверенне накопичення біткоїна», що ще більше штовхне ціну вгору.

Чому ціна росте саме зараз

Аналітики FalconX та Wintermute виділяють кілька причин поточного ралі:

  • Приплив капіталу в ETF: 2 січня американські спотові біткоїн-фонди залучили рекордні $471 млн — найбільше за останні два місяці.
  • Відсутність тиску з боку продавців: Майнери та великі інвестфонди припинили масовий продаж монет.
  • Ризикові активи популярні: Арешт Мадуро не злякав інвесторів, а навпаки — підштовхнув вгору технологічні акції, золото та срібло. Біткоїн у цій ситуації рухається синхронно з ринком акцій.

Прогноз: курс на $100 000

Ринок деривативів вже «робить ставки» на нові рекорди. За даними біржі Deribit, найбільша концентрація відкритих контрактів (опціонів) припадає на дату 30 січня зі страйк-ціною $100 000. Кількість ставок на цей рівень вдвічі перевищує обсяги будь-яких інших контрактів.

Проте експерти застерігають від зайвої ейфорії.

«Це ринок, який стабілізується, а не стрімко прискорюється. Найближчі тижні покажуть, чи стане новий капітал стійким паливом для зростання», — зазначив Тімоті Місір, голова досліджень компанії BRN.

Ключові рівні для спостереження:

  • $94 000 — зона, яку BTC має впевнено закріпити для подальшого росту.
  • $88 000 — критичний рівень підтримки, падіння нижче якого може скасувати поточний оптимізм.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $93 780, за тиждень актив зріз на понад 7%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. Найбільше за тиждень зросли:

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами