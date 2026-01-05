ФОПи звітуватимуть по-новому: з 1 січня змінено графік подання звітності

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові правила подання податкової звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та самозайнятих осіб. Зміни стосуються порядку подання Податкового розрахунку сум доходу та нарахованого єдиного внеску (ЄСВ). Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України 5 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Квартал для підприємців, місяць для компаній

Згідно з оновленими нормами законодавства, встановлюється диференційований підхід до термінів звітування залежно від статусу платника податків.

Для ФОПів та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати тощо), що виступають податковими агентами, звітним періодом залишається податковий квартал. Вони повинні подавати Податковий розрахунок у строки, встановлені для кварталу, але з обов'язковою розбивкою показників по кожному місяцю звітного періоду.

Для всіх інших податкових агентів (юридичних осіб) правила стають жорсткішими: вони зобов'язані подавати цей звіт щомісяця — у строки, встановлені для податкового місяця.

Законодавче підґрунтя

Ці нововведення запроваджено Законом України № 4536-IX від 16 липня 2025 року. Цей документ вніс зміни до Податкового кодексу в межах ширшої реформи, спрямованої на удосконалення податкового законодавства та інтегрованого контролю.

До теми: Податкові зміни з 1 січня 2026 року: нові ставки для ФОПів першої та другої груп