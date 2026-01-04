Ринок алкоголю та тютюну виходить з тіні: виробництво зросло, тінь скоротилась до 12,6%

У 2023−2024 роках детінізація ринку алкоголю та тютюну дала відчутний фіскальний результат: зростання виробництва, рекордна завантаженість спиртзаводів і зменшення тютюнової тіні до 12,6%. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Підсумки 2025 року

«Що маємо у 2025 році? Важливим індикатором детінізації традиційно є завантаженість потужностей спиртзаводів, що зросла завдяки прийнятому ВРУ закону», — написав Гетманцев.

За 11 місяців 2025 року вироблено 32,56 млн дал б.с. спирту (+26,6% до 2024 року), у середньому 2,96 млн дал на місяць (+0,62 млн дал до 2024 року).

Така позитивна динаміка попередніх років та максимальна легалізація виробництва спирту в Україні мала б забезпечити як мінімум подвоєння додатково зібраних коштів до бюджету за цією галуззю.

Втрати бюджету

Разом з цим, за 11 місяців 2025 року до бюджету від виробників ринку лікеро-горілчаної продукції надійшло лише +0,1 млрд грн, в тому числі за рахунок впливу росту ставок акцизу було сплачено більше на +0,9 млрд грн або +11,4% рік до року.

На цьому фоні також знижена динаміка і податкової ефективності з ПДВ:

спирт — 2,2% (-1,2 в.п. до 2024 року, при зростанні постачанні на 32,5%);

алкоголь — 5,1% (-0,5 в.п. до 2024 року, при зростанні постачання на 0,5%).

Та податку на прибуток за 3 кв. 2025:

спирт — зниження з 0,4% до 0,3%;

ЛГВ — зниження з 1,9% до 1,5%.

Ринок тютюну

Ринок тютюну у 2025 році, за останніми даними Kantar, демонструє ріст обсягу тіні — до 17,8%.

Галузь за 11 міс 2025 р. зменшила кількість вироблених сигарет на 1,2 млрд шт або на 4,6%, обсяг замовлення акцизної марки зменшився на 218,9 млн шт або на 22,2 %, зменшився і рівень сплати з ПДВ з вироблених тютюнових виробів на 0,9 в.п. до 15,9%.

За таких масштабів нелегального ринку, за даними Kantar, на грудень 2025 року щорічні втрати держбюджету вже сягнули 26,5 млрд грн.

Переконаний, в 2026 році фіскали та правоохоронці мають повернути динаміку протидії тіньовим ринкам підакцизних товарів. Це є основним індикатором ефективності детінізації як такої та резервом державних видатків!