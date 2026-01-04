Multi від Мінфін
4 січня 2026, 11:22

Кожен десятий новий бізнес у Польщі створили українці

Українці залишаються однією з найактивніших груп іноземних підприємців у Польщі. За минулий рік громадяни України зареєстрували близько 33 тисяч нових компаній, що становить фактично кожен десятий новий бізнес у країні. Про це пише Inpoland.

Українці залишаються однією з найактивніших груп іноземних підприємців у Польщі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У яких сферах відкривають найчастіше

Найчастіше нові кампанії відкривали у сферах будівництва, IT, послуг та торгівлі. Саме ці галузі демонструють найбільший попит і водночас дозволяють відносно швидко розпочати діяльність.

За даними реєстрів, вересень 2025 року став рекордним місяцем за кількістю нових бізнесів, створених українцями.

Міжнародні організації оцінюють цю динаміку як позитивну для обох сторін. В Організації Об'єднаних Націй зазначають, що економічна активність українців у Польщі є виграшною стратегією як для приймаючої держави, так і для самих мігрантів.

Читайте також: 40% українців хочуть залишитися в Польщі назавжди — дослідження

Підприємництво сприяє інтеграції, створенню робочих місць і зростанню податкових надходжень.

За оцінками експертів, внесок українців у польську економіку є відчутним: лише у 2024 році ВВП Польщі зріс на 2,7% завдяки їхній активності.

Рівень зайнятості серед українських біженців досяг 69%, а медіанна заробітна плата підвищилася до 4000 злотих.

