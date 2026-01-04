Мінекономіки знову прив’язало бронювання працівників до рівня зарплат

Міністерство економіки повернуло вимогу щодо середньої заробітної плати як один із критеріїв визначення підприємств, важливих для національної економіки. Це передбачено наказом № 3650 від 22 грудня 2025 року, оприлюдненим на сайті відомства.

Про що мова в наказі

Критично важливі підприємства визначаються як ті, що забезпечують життєдіяльність країни та функціонування ключових галузей. Працівники таких підприємств можуть отримувати бронювання від мобілізації.

Згідно з наказом Мінекономіки, на такий статус можуть претендувати підприємства з не менш як 50 працівниками, якщо їхня середня зарплата за останній місяць удвічі перевищує середню по країні за попередній податковий рік.

Для компаній із 20−49 працівниками вимога жорсткіша: зарплата має бути щонайменше втричі вищою за середню по Україні.

У міністерстві зазначають, що такі критерії вже діяли раніше — у наказі від грудня 2024 року, однак були виключені з чинної редакції у вересні 2025-го. Тепер їх вирішили повернути.

Яка заробітна плата в Україні

Як писав «Мінфін», середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн.