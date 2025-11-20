Multi від Мінфін
20 листопада 2025, 18:16

Індія запустить стейблкоїн із прив'язкою до рупії

В Індії в першому кварталі 2026 року планується запуск стейблкоїну Asset Reserve Certificate (ARC), прив'язаного до курсу індійської рупії, пише CoinDesk з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. Мета проєкту — запобігти відпливу ліквідності в доларові стейблкоїни, підтримати внутрішню економіку і підвищити попит на держборг.

В Індії в першому кварталі 2026 року планується запуск стейблкоїну Asset Reserve Certificate (ARC), прив'язаного до курсу індійської рупії, пише CoinDesk з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі запуску

Токен ARC торгуватиметься у співвідношенні 1:1 з індійською рупією та випускатиметься емітентом лише за повного забезпечення фіатними засобами або їх еквівалентами — депозитами та держоблігаціями, йдеться у повідомленні.

Розробники стейблкоїну — блокчейн Polygon та індійська фінтех-компанія Anq.
Зазначається, що ARC має вирішити відразу кілька проблем. Токен допоможе запобігти відпливу ліквідності в стейблкоїни, забезпечені доларом, зберігши її в економіці Індії.

Одночасно стейблкоїн має підвищити попит на державні боргові інструменти, якими ARC може забезпечуватись.

ARC доповнить цифрову валюту Резервного банку Індії (RBI), пояснили джерела. У цій дворівневій структурі цифрова рупія RBI забезпечуватиме фінансовий суверенітет, натомість токен ARC дасть приватному сектору доступ до інновацій у платіжних рішеннях у рамках індійського нормативно-правового середовища.

Капіталізація стейблкоїнів

Популярність стейблкоїнів, більша частина з яких прив'язана до курсу долара, викликає побоювання з приводу відтоку в них капіталу з відмінних від США ринків, у різних країнах починають випускати токени, прив'язані до національних валют.

За даними CoinMarketCap на 20 листопада, капіталізація стейблкоїнів становить $313 млрд. З них на два найбільші — USDT від Tether і USDC від Circle — припадає $ 258 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
