Гетманцев звинуватив Мінцифри у затримці запуску «еАкцизу»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 січня 2026, 16:06

Гетманцев звинуватив Мінцифри у затримці запуску «еАкцизу»

Запуск системи «еАкциз», яка мала стартувати з 1 січня 2026 року та вважається одним із ключових інструментів боротьби з тіньовим ринком алкоголю й тютюну, було зірвано. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, відповідальність за це несе Міністерство цифрової трансформації.

Гетманцев звинуватив Мінцифри у затримці запуску «еАкцизу»
Фото: Данило Гетманцев

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому перенесли впровадження

За словами Гетманцева, реалізацію проєкту «еАкциз» було зірвано через неготовність програмного забезпечення, розробкою якого займається Міністерство цифрової трансформації.

Аби не допустити зупинки ринку підакцизних товарів (адже з 1 січня бізнес мав би перейти на нові правила, які технічно неможливо виконати), Верховна Рада ухвалила закон про перенесення строків. Нова дата запуску «еАкцизу» — 1 листопада 2026 року.

Наслідки та ризики

Гетманцев наголосив, що відтермінування реформи на 10 місяців має критичні наслідки для держави:

  • Втрати бюджету: Тіньовий ринок алкоголю та тютюну продовжить приносити збитки державі в розмірі мільярдів гривень.
  • Збитки для бізнесу: Легальні виробники залишаються в нерівних умовах з «тіньовиками», а інвестиції в підготовку до «еАкцизу» фактично «заморожені».

Що змінить «еАкциз»

Проєкт передбачає заміну паперових марок акцизного податку на унікальні графічні коди (DataMatrix). Це дозволить:

  • Відстежувати кожну пляшку або пачку сигарет від виробника до кінцевого споживача.
  • Громадянам — самостійно перевіряти легальність продукції через застосунок «Дія».
  • Державі — повністю автоматизувати контроль за сплатою акцизного податку.

Незважаючи на чергове перенесення, голова профільного комітету висловив сподівання, що до листопада 2026 року програмне забезпечення все ж буде готове, і система запрацює в повному обсязі.

Нагадаємо

У вересні 2025 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що розробка українського «еАкцизу» виявилася втричі складнішою, ніж аналогічні європейські проєкти. Крім того, існували проблеми з фінансуванням розробки, що здійснювалося за кошти донорів.

Він додав, що рішення про перенесення є спільною позицією уряду та представників галузевих асоціацій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 січня 2026, 16:25
#
'приложение «Действие»'

И сколько можно наступать на одни и те же грабли при
переводе на русский названия приложения «Дия»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами