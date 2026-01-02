Гетманцев звинуватив Мінцифри у затримці запуску «еАкцизу»

Запуск системи «еАкциз», яка мала стартувати з 1 січня 2026 року та вважається одним із ключових інструментів боротьби з тіньовим ринком алкоголю й тютюну, було зірвано. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, відповідальність за це несе Міністерство цифрової трансформації.

Чому перенесли впровадження

За словами Гетманцева, реалізацію проєкту «еАкциз» було зірвано через неготовність програмного забезпечення, розробкою якого займається Міністерство цифрової трансформації.

Аби не допустити зупинки ринку підакцизних товарів (адже з 1 січня бізнес мав би перейти на нові правила, які технічно неможливо виконати), Верховна Рада ухвалила закон про перенесення строків. Нова дата запуску «еАкцизу» — 1 листопада 2026 року.

Наслідки та ризики

Гетманцев наголосив, що відтермінування реформи на 10 місяців має критичні наслідки для держави:

Втрати бюджету: Тіньовий ринок алкоголю та тютюну продовжить приносити збитки державі в розмірі мільярдів гривень.

Збитки для бізнесу: Легальні виробники залишаються в нерівних умовах з «тіньовиками», а інвестиції в підготовку до «еАкцизу» фактично «заморожені».

Що змінить «еАкциз»

Проєкт передбачає заміну паперових марок акцизного податку на унікальні графічні коди (DataMatrix). Це дозволить:

Відстежувати кожну пляшку або пачку сигарет від виробника до кінцевого споживача.

Громадянам — самостійно перевіряти легальність продукції через застосунок «Дія».

Державі — повністю автоматизувати контроль за сплатою акцизного податку.

Незважаючи на чергове перенесення, голова профільного комітету висловив сподівання, що до листопада 2026 року програмне забезпечення все ж буде готове, і система запрацює в повному обсязі.

Нагадаємо

У вересні 2025 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що розробка українського «еАкцизу» виявилася втричі складнішою, ніж аналогічні європейські проєкти. Крім того, існували проблеми з фінансуванням розробки, що здійснювалося за кошти донорів.

Він додав, що рішення про перенесення є спільною позицією уряду та представників галузевих асоціацій.