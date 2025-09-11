Федоров оголосив про перенесення повноцінного запуску «еАкцизу» на 2026 рік

Міністерство цифрової трансформації України відтерміновує повноцінний запуск системи «еАкциз» майже на рік. Замість запланованого старту в січні 2026 року, електронна система запрацює в тестовому режимі до 1 листопада 2026 року. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров після зустрічі з представниками бізнесу.

Чому терміни змінили

Федоров пояснив, що таке рішення прийнято, щоб надати бізнесу достатній час для адаптації. Згідно із законом, компанії повинні мати 10 місяців для тестування системи.

За словами міністра, розробка українського «еАкцизу» виявилася втричі складнішою, ніж аналогічні європейські проєкти. Крім того, існували проблеми з фінансуванням розробки, що здійснювалося за кошти донорів.

Він додав, що рішення про перенесення є спільною позицією уряду та представників галузевих асоціацій.

Як працюватиме «еАкциз»

Система покликана замінити паперові акцизні марки на електронні аналоги з унікальними кодами. Це дасть змогу:

Споживачам: Сканувати товари за допомогою застосунку «Дія», щоб перевіряти їхню легальність і походження.

Державі: Ефективніше боротися з тіньовим ринком підакцизних товарів.

Вже з листопада 2025 року компанії зможуть протестувати весь функціонал системи, а з січня 2026-го стануть доступні спеціальні мобільні застосунки для роботи офлайн.