Зеленський призначив Буданова головою Офісу президента

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому Буданов

За словами президента, кандидатура Буданова є оптимальною через його унікальний професійний досвід та здатність досягати конкретних результатів у критичних ситуаціях.

«Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах. Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави», — наголосив Зеленський.

Перші доручення

Одразу після призначення новий керівник ОП отримав стратегічне завдання. У взаємодії з Секретарем РНБО та іншими профільними інституціями Кирило Буданов має:

Оновити та представити на затвердження стратегічні основи оборони держави.

Розробити план подальшого розвитку України та кроки для його реалізації.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у кінці листопада 2025 року Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Це рішення було ухвалено після того, як зранку силовики провели слідчі дії в урядовому кварталі та в помешканні посадовця.