Президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова новим керівником Офісу президента.
Зеленський призначив Буданова головою Офісу президента
Чому Буданов
За словами президента, кандидатура Буданова є оптимальною через його унікальний професійний досвід та здатність досягати конкретних результатів у критичних ситуаціях.
«Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах. Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави», — наголосив Зеленський.
Перші доручення
Одразу після призначення новий керівник ОП отримав стратегічне завдання. У взаємодії з Секретарем РНБО та іншими профільними інституціями Кирило Буданов має:
- Оновити та представити на затвердження стратегічні основи оборони держави.
- Розробити план подальшого розвитку України та кроки для його реалізації.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у кінці листопада 2025 року Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Це рішення було ухвалено після того, як зранку силовики провели слідчі дії в урядовому кварталі та в помешканні посадовця.
Є версія, що всі проблеми через Пороха з Петровським. Мовляв, вони привезли Томос, Пуйло почитав там у себе в книжечках з історії, що це погано для нього може закінчитися, та й зірвався…
Що думаєте, чи реальний це варіант?