Зеленський призначив Буданова головою Офісу президента

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 січня 2026, 15:34

Зеленський призначив Буданова головою Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова новим керівником Офісу президента.

Зеленський призначив Буданова головою Офісу президента
Фото: Зеленський з Будановим

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому Буданов

За словами президента, кандидатура Буданова є оптимальною через його унікальний професійний досвід та здатність досягати конкретних результатів у критичних ситуаціях.

«Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах. Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави», — наголосив Зеленський.

Перші доручення

Одразу після призначення новий керівник ОП отримав стратегічне завдання. У взаємодії з Секретарем РНБО та іншими профільними інституціями Кирило Буданов має:

  • Оновити та представити на затвердження стратегічні основи оборони держави.
  • Розробити план подальшого розвитку України та кроки для його реалізації.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у кінці листопада 2025 року Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Це рішення було ухвалено після того, як зранку силовики провели слідчі дії в урядовому кварталі та в помешканні посадовця.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+44
Vadimra
Vadimra
2 січня 2026, 15:45
#
Кирюха, зачем ты влазишь в это ****
+
0
NN NN
NN NN
2 січня 2026, 17:20
#
Кирил еще зеленского снимит
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 січня 2026, 16:57
#
А как это отразится на курсе доллара?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
2 січня 2026, 20:03
#
Ніяк
+
0
BatonUA
BatonUA
2 січня 2026, 19:21
#
Буде дивитися щоб розпил бабла не виходив в публічний простір.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
2 січня 2026, 20:05
#
Зеленський не дипломат, війна — це в значній мірі його непрофесіоналізм. Так, москаль тиснув, але він тиснув і раніше, але війни не було. Тепер генерала ставити на зовнішню політику?
+
0
Vadimra
Vadimra
2 січня 2026, 21:30
#
«… Так, москаль тиснув, але він тиснув і раніше, але війни не було.»


Є версія, що всі проблеми через Пороха з Петровським. Мовляв, вони привезли Томос, Пуйло почитав там у себе в книжечках з історії, що це погано для нього може закінчитися, та й зірвався…
Що думаєте, чи реальний це варіант?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами