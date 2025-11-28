Зеленський звільнив Єрмака

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Це рішення було ухвалено після того, як зранку силовики провели слідчі дії в урядовому кварталі та в помешканні посадовця.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хронологія подій: від обшуків до відставки

Ранок в урядовому кварталі розпочався з резонансних подій. Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційна прокуратури (САП) прийшли з обшуками до керівника президентської канцелярії. Підставою для слідчих дій стала ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Сам Андрій Єрмак оперативно підтвердив факт візиту правоохоронців до його житла, зазначивши, що співпрацює зі слідством і надав повний доступ до приміщення. За інформацією джерел в антикорупційних органах, про підозру посадовцю на момент обшуків не повідомляли.

Розв'язка настала ввечері. У своєму зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав заяву про відставку, яку було задоволено. Глава держави анонсував масштабне «перезавантаження» роботи Офісу. Відповідний указ вже оприлюднено на офіційному сайті президента.

Реакція Заходу: тест на зрілість складено

Міжнародні партнери відреагували на події миттєво і, на диво, позитивно. У Європейській комісії не висловили занепокоєння політичною кризою, а навпаки — побачили в цьому ознаку оздоровлення системи.

Речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу в Брюсселі наголосила, що можливість проведення слідчих дій щодо чиновників такого високого рангу свідчить про реальну незалежність та ефективність української антикорупційної інфраструктури. Її колега Гійом Мерсьє додав, що нульова толерантність до корупції залишається фундаментальною умовою для вступу України до Євросоюзу.

«Справа Енергоатому» та «плівки Міндіча»

Хоча офіційно силовики не розголошують деталі справи, джерела пов'язують обшуки з розслідуванням масштабних розкрадань в енергетичному секторі. За даними журналістів-розслідувачів, йдеться про справу щодо корупційних схем у держкомпанії «Енергоатом», де фігурують суми збитків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Раніше в ЗМІ спливали так звані «плівки Міндіча» — записи розмов, на яких обговорюються тіньові потоки. Ключовою фігурою на записах є особа з псевдонімом «Алі-Баба», яку слідство ідентифікує як високопосадовця з Офісу президента. Саме перевірка причетності ексголови ОП до координації цих процесів, ймовірно, і стала причиною візиту детективів.