Епоха Баффетта завершилася: акції Berkshire Hathaway показали зростання у 6 100 000% за 60 років

Світові ринки обговорюють офіційну зміну керівництва в одній з найпотужніших корпорацій світу — Berkshire Hathaway. У середу, 31 грудня, легендарний інвестор Воррен Баффетт провів свій останній робочий день на посаді головного виконавчого директора (CEO), передавши кермо влади Грегу Абелю. Про це повідомляє Reuters.

Фантастична прибутковість

З того моменту, як Баффетт очолив компанію у 1965 році, акції Berkshire Hathaway продемонстрували неймовірний ріст — приблизно 6 100 000%. Для порівняння, індекс S&P 500 за цей же період зріс на 46 000% (враховуючи дивіденди).

Останній торговий день 2025 року акції класу, А закрили на позначці $754 800 за одиницю, незначно знизившись на 0,1%. Проте, попри труднощі з пошуком нових об'єктів для поглинання, конгломерат вартістю 1,08 трильйона доларів завершив 2025 рік без жодного збиткового кварталу.

Нова команда та перестановки

Грег Абель (63 роки) — новий CEO Berkshire. Він приєднався до компанії у 2000 році та останні 8 років керував усіма нестраховими напрямками бізнесу.

Воррен Баффетт (95 років) залишається головою ради директорів. Він планує щодня відвідувати офіс в Омасі та консультувати Абеля.

Адам Джонсон — голова NetJets тепер напряму куруватиме споживчі товари та ритейл (бренди Duracell, Dairy Queen, Fruit of the Loom тощо).

Аджіт Джайн продовжує керувати ключовим страховим сегментом групи.

Інтрига з інвестиційним портфелем

Одним із головних питань залишається управління фондовим портфелем обсягом $283,2 млрд (найбільші частки — Apple та American Express). Після того, як один із ймовірних наступників Тодд Комбс перейшов до JPMorgan Chase цього місяця, Баффетт натякнув, що Грег Абель цілком здатен самостійно впоратися з управлінням акціями.

Станом на кінець вересня Berkshire накопичила рекордні $381,7 млрд готівки, що дає новому керівництву величезний ресурс для майбутніх інвестицій у 2026 році.