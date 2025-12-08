Multi від Мінфін
8 грудня 2025, 18:36

Соратник Баффета йде з Berkshire в JPMorgan

Тодд Комбс, один із двох головних інвестиційних директорів конгломерату Berkshire Hathaway та довірена особа Воррена Баффета, залишає компанію. Він переходить на керівну посаду до найбільшого банку США — JPMorgan Chase. Ця кадрова втрата відбувається у критичний для холдингу момент, адже наприкінці року сам Воррен Баффет планує залишити посаду генерального директора. Про це йдеться в офіційному повідомленні Berkshire Hathaway від 8 грудня.

Тодд Комбс, один із двох головних інвестиційних директорів конгломерату Berkshire Hathaway та довірена особа Воррена Баффета, залишає компанію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий виклик у JPMorgan

У JPMorgan Chase Тодд Комбс очолить новостворений підрозділ Strategic Investment Group із капіталом у $10 млрд. Ця структура займатиметься інвестиціями в стратегічно важливі для США сектори: оборону, енергетичну безпеку та технології.

Комбс добре знайомий із внутрішньою кухнею банку, оскільки входив до ради директорів JPMorgan з 2016 року. Тепер він складе повноваження члена ради, щоб розпочати роботу на новій посаді у січні 2026 року.

Воррен Баффет відреагував на рішення свого підопічного зі стриманим схваленням.

«JPMorgan, як завжди, ухвалив гарне рішення», — цитує легендарного інвестора пресслужба компанії.

Архітектор технологічних ставок

На Вол-стріт Тодда Комбса називали «інвестиційним протеже» Баффета. Він приєднався до Berkshire у 2010 році, написавши листа другу Баффета — Чарлі Мангеру. Останніми роками Комбс поєднував управління інвестиціями з посадою гендиректора страхової компанії Geico (ключовий актив холдингу).

Разом із колегою Тедом Вешлером, Комбс управляв близько 10% величезного портфеля Berkshire, загальна вартість якого становить $300 млрд. Саме цьому дуету приписують модернізацію стратегії компанії та вихід у технологічний сектор.

Експерти вважають, що саме Комбс стояв за ідеєю придбання акцій:

  • Amazon (у 2019 році);
  • Alphabet (материнська компанія Google).

Ці рішення були нетиповими для консервативного стилю Баффета, але принесли компанії значні прибутки.

Перебудова напередодні зміни епох

Відхід Комбса — не єдина зміна в керівництві. Berkshire також анонсувала, що в червні 2027 року на пенсію піде фінансовий директор Марк Гамбург, який пропрацював пліч-о-пліч із Баффетом 40 років.

Ці новини підсилюють інтригу навколо майбутнього управління активами компанії. Вже з 1 січня 2026 року новим CEO Berkshire Hathaway стане Грег Абель, якого Баффет обрав своїм наступником. Раніше, коли Комбс тільки прийшов у компанію, Баффет розглядав варіант, що саме інвестиційні менеджери очолять бізнес, але згодом схилився до кандидатури Абеля.

Тепер, коли один із головних «мозкових центрів» йде, у інвесторів виникають питання: хто керуватиме частками в Apple, Bank of America та Coca-Cola, і чи збережеться нинішній курс компанії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

