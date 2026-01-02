Естонська Iute Group купує український РВС Банк: угода на фінальній стадії

Збанкрутілий у 2025 році РВС Банк отримає нового власника. Переможцем конкурсу на купівлю активу стала естонська фінтех-група Iute Group AS. Національний банк України вже отримав повний пакет документів від естонського інвестора для погодження набуття істотної участі. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Як відбувається процедура продажу

Процес передачі активів організовано через створення «перехідного» банку:

31 грудня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) створив на базі РВС Банку нову структуру — «ЮТЕ Банк».

Наразі ця установа тимчасово належить Фонду, доки НБУ проводить фінальну перевірку естонського покупця.

Після офіційного схвалення регулятором Iute Group стане повноправним власником банку в Україні.

Що це означає для вкладників

Для клієнтів колишнього РВС Банку передбачено два сценарії:

Залишитися в банку: Клієнти, чиї депозитні договори закінчилися до 4 листопада 2025 року, або ті, хто мав поточні рахунки, можуть продовжувати обслуговування вже в новому «ЮТЕ Банку».

Забрати кошти: Вкладники мають право отримати свої гроші через Фонд гарантування.

Інвестор

Iute Group — це міжнародна фінтех-компанія з головним офісом у Таллінні. Вона спеціалізується на споживчому кредитуванні та цифрових фінансових послугах у країнах Балканського регіону та Східної Європи.

Нагадаємо

4 листопада 2025 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення РВС Банку до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у банку.

17 грудня 2025 року відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фондом гарантування вкладів було створено і зареєстровано ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк», якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками — фізичними особами.

24 грудня 2025 року «Перехідний Банк «Юте Банк» отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України.