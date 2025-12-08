З 1 січня 2026 року Грузія змінить правила в'їзду для туристів

Починаючи з нового року, правила в'їзду та перебування іноземців у Грузії кардинально змінюються. Наявність медичного страхового полісу стає обов’язковою умовою для перетину кордону, а його відсутність каратиметься значними штрафами та навіть депортацією.

Нові фінансові вимоги до полісу

Згідно з оновленим законодавством, простої наявності «папірця» буде недостатньо. Страховка має відповідати чітким фінансовим критеріям покриття витрат:

$5 000 — мінімальний ліміт на екстрену амбулаторну допомогу (лікування без госпіталізації).

$30 000 — мінімальний ліміт на стаціонарне лікування (перебування в лікарні).

Поліс повинен покривати нещасні випадки, травми, раптові захворювання, а також витрати на медичну евакуацію та репатріацію тіла.

Прикордонники отримали повноваження перевіряти наявність страховки як в аеропортах, так і на наземних пунктах пропуску. Без чинного документа у в'їзді можуть відмовити.

Система штрафів: від 300 ларі до депортації

Грузія впроваджує сувору систему фінансових санкцій для порушників, які вже перебувають у країні:

300 ларі (приблизно $110) — базовий штраф за відсутність страховки у іноземця.

500−1000 ларі — штраф за заняття екстремальним туризмом (альпінізм, лижі, трекінг) без спеціального розширеного покриття.

При повторному порушенні суми штрафів подвоюються або потроюються. Систематичне ігнорування вимог може призвести до заборони на в'їзд або примусової депортації.

Реалії гірського відпочинку та оплати послуг

Експерти попереджають, що базові поліси часто не покривають реальних ризиків у горах. Вартість години роботи рятувального вертольота в Грузії сягає 3500−4000 євро. Без відповідного пункту в страховці ці витрати лягають на плечі туриста.

Також дослідження підсвічує проблему розрахунків. Система прямої оплати, коли страхова компанія платить безпосередньо лікарні, працює лише у великих приватних клініках Тбилисі та Батумі. У більшості регіональних лікарень пацієнту доведеться платити власні кошти на місці, а потім вимагати відшкодування від страхової компанії.

Відтермінування реформи

Варто зазначити, що запровадження обов’язкового страхування у Грузії планувалося значно раніше. Спочатку ця норма мала запрацювати ще з 1 червня 2024 року. Однак уряд країни вирішив надати перехідний період для туристичного бізнесу та страхових компаній, відклавши старт нововведення до 2026 року.

Це рішення є частиною ширшої стратегії Грузії з наближення свого законодавства до стандартів Європейського Союзу, де наявність страховки є базовою вимогою для отримання віз або в'їзду (наприклад, до Шенгенської зони).