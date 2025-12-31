У 2026 році в Україні зʼявиться єЧек. Що це значить

Уряд ухвалив постанову, якою врегулював запуск експериментального проєкту національного електронного чека — єЧек у 2026 році. Документ визначає порядок функціонування сервісу та правові умови його впровадження. Про це повідомили в Мінекономіки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке єЧек

єЧек — це електронний чек, який покупець отримує у банківському застосунку після оплати карткою у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Сервіс не є обов’язковим: покупець може отримати паперовий чек, або обидва види одночасно.

Коли запустять

Запуск єЧеку запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження — це експериментальний проєкт. На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками.

єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО.