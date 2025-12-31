Уряд ухвалив постанову, якою врегулював запуск експериментального проєкту національного електронного чека — єЧек у 2026 році. Документ визначає порядок функціонування сервісу та правові умови його впровадження. Про це повідомили в Мінекономіки.
31 грудня 2025, 16:43
У 2026 році в Україні зʼявиться єЧек. Що це значить
Що таке єЧек
єЧек — це електронний чек, який покупець отримує у банківському застосунку після оплати карткою у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.
Сервіс не є обов’язковим: покупець може отримати паперовий чек, або обидва види одночасно.
Коли запустять
Запуск єЧеку запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження — це експериментальний проєкт. На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками.
єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
🤣🤣🤣🤣🤣
Звісно не обов’язковий-можите не брати взагалі ніякого, правда магазин чи платіжну систему це не звільняє від обов’язку передати інформацію про те, що Ви щодня, де і по чім купуєте в єдину базу.
Звісно, це все ж для «Вашого блага».🤣🤣🤣🤣🤣