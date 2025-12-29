Мінцифри оцінило ринок хабарів на розмитненні авто у $50 млн

За підрахунками Мінцифри ринок хабарів на розмитненні авто становить 50 млн доларів . Щоб побороти корупцію, по-перше потрібно виключити митників з цього процесу, а по-друге, Верховна Рада повинна ухвалити законопроєкт про розмитнення авто в «Дії». Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров, пише телеграм канал «Чесні новини».

Розмитнення авто у «Дії»

24 квітня 2024 року Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт № 10380 про митне оформлення автомобілів у «Дії».

Скористатися розмитненням через «Дію» зможуть всі — і фізичні, і юридичні особи, а також уповноважені ними особи.

Розмитнити в «Дії» можна буде лише легкові авто. Вантажівки, причепи, мотоцикли та інший транспорт доведеться оформлювати, як раніше.

Вартість авто (на яку потім нараховуються митні платежі) оцінюватиметься автоматично. У «Дії» вже є калькулятор. Серед критеріїв оцінки — рік випуску, тип двигуна, його об'єм.

Наприклад, розрахована «Мінфіном» за цим калькулятором вартість розмитнення авто 2016 року випуску з дизельним дволітровим двигуном склала трохи більше 110 тисяч гривень (акциз — 45 861 гривень, ПДВ — 64 206).

В актуальному законопроєкті прописано, що вартість авто в «Дії» оцінюватиметься автоматично, відштовхуючись від цін на аналогічні нові машини, з урахуванням знижувальних коефіцієнтів, залежно від віку транспортного засобу.

Наприклад, для авто, випущеного рік тому, коефіцієнт складе 0,92, для дворічного — 0,7, трирічного — 0,64 тощо