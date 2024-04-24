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24 квітня 2024, 13:04

Парламент зробив крок до розмитнення авто у «Дії»

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт № 10380 про митне оформлення автомобілів у «Дії». Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт № 10380 про митне оформлення автомобілів у «Дії».

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Яким буде процес розмитнення

«Він прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор. Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. „Дія“ допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом», — пояснив він.

За словами урядовця, розмитнення авто в «Дії» може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора.

Читайте: Розмитнення авто у «Дії»: чому виграють власники елітних авто та програють покупці «битків»

Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок «Дія», бізнес — через портал «Дія».

Детально про розмитнення

Скористатися розмитненням через «Дію» зможуть всі — і фізичні, і юридичні особи, а також уповноважені ними особи.

Розмитнити в «Дії» можна буде лише легкові авто. Вантажівки, причепи, мотоцикли та інший транспорт доведеться оформлювати, як раніше.

Вартість авто (на яку потім нараховуються митні платежі) оцінюватиметься автоматично. У «Дії» вже є калькулятор. Серед критеріїв оцінки — рік випуску, тип двигуна, його об'єм.

Наприклад, розрахована «Мінфіном» за цим калькулятором вартість розмитнення авто 2016 року випуску з дизельним дволітровим двигуном склала трохи більше 110 тисяч гривень (акциз — 45 861 гривень, ПДВ — 64 206).

В актуальному законопроєкті прописано, що вартість авто в «Дії» оцінюватиметься автоматично, відштовхуючись від цін на аналогічні нові машини, з урахуванням знижувальних коефіцієнтів, залежно від віку транспортного засобу.

Наприклад, для авто, випущеного рік тому, коефіцієнт складе 0,92, для дворічного — 0,7, трирічного — 0,64 тощо

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Kidav
Kidav
24 квітня 2024, 14:03
#
Як дія буде враховувати стан авто? якщо в нього наприклад пів задниці немає, якщои ніяк, ринок паде — бо перестануть биткі гоняти, а цілі машини вже в закупівлі дороще, у СТО також простій! корупцию прибрали, але і заробітки також!
+
0
demarin
demarin
24 квітня 2024, 15:33
#
В такому випадку порахуєте як буде вигідніше так і розмитните, митницю не закривають, а тільки дають вибір тепер ще зробити це онлайн.
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0
bonv
bonv
24 квітня 2024, 14:03
#
Заживемо
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