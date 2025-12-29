Законопроєкт про перейменування української копійки на «шаг» застряг у процедурному болоті. До другого читання депутати подали рекордні 602 правки, з яких профільний комітет зміг врахувати лише три (плюс дві редакційні). Через це голосування відклали щонайменше до 13 січня. Про це пише Ліга.
«Вон», «пенні» або «ярмак»: депутат пропонує інші назви для копійки замість «шагу»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Творчість одного автора
Згідно з пояснювальною запискою, абсолютну більшість «спам-правок» подав один народний обранець — Олександр Юрченко. Його пропозиції стосувалися альтернативних назв для розмінної монети.
Замість історичного «шага», депутат пропонував десятки екзотичних та абсурдних варіантів:
- Європейські та світові: «цент», «пенні», «пенс», «шилінг», «пфеніг», «сантим», «чентезимо», «ере».
- Східні: «вон», «куруш», «сен».
- Історичні та архаїчні: «златник», «срібник», «талер», «дукат», «гульден», «шеляг», «орта».
- Оригінальні: «ярмак», «півгривня», «крок», «шостак», «трояк» або просто «монета».
Математика абсурду
Окрім назв, «законодавчий спам» торкнувся термінів та математики:
- Курс обміну: Замість логічного обміну 1 копійка = 1 шаг, пропонувалося встановити курси від 1:2 до 1:100.
- Терміни: Сотні правок пропонували різні варіанти набрання чинності законом — від 2,5 до 36 місяців (з кроком у пів місяця) або через 1−100 днів після скасування воєнного стану.
Що ухвалив комітет
З-поміж сотень пропозицій комітет підтримав одну суттєву зміну — зміну назви самого закону. Депутати вирішили прибрати з заголовка слово «відрадянщина». Тепер документ матиме нейтральну назву: «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення назви розмінної монети України у відповідність із національною грошовою традицією».
Через необхідність розгляду усіх цих правок, Верховна Рада не встигла проголосувати за законопроєкт у грудні.
Коментарі