«Вон», «пенні» або «ярмак»: депутат пропонує інші назви для копійки замість «шагу»

Законопроєкт про перейменування української копійки на «шаг» застряг у процедурному болоті. До другого читання депутати подали рекордні 602 правки, з яких профільний комітет зміг врахувати лише три (плюс дві редакційні). Через це голосування відклали щонайменше до 13 січня. Про це пише Ліга.