29 грудня 2025, 19:32

«Вон», «пенні» або «ярмак»: депутат пропонує інші назви для копійки замість «шагу»

Законопроєкт про перейменування української копійки на «шаг» застряг у процедурному болоті. До другого читання депутати подали рекордні 602 правки, з яких профільний комітет зміг врахувати лише три (плюс дві редакційні). Через це голосування відклали щонайменше до 13 січня. Про це пише Ліга.

Творчість одного автора

Згідно з пояснювальною запискою, абсолютну більшість «спам-правок» подав один народний обранець — Олександр Юрченко. Його пропозиції стосувалися альтернативних назв для розмінної монети.

Замість історичного «шага», депутат пропонував десятки екзотичних та абсурдних варіантів:

  • Європейські та світові: «цент», «пенні», «пенс», «шилінг», «пфеніг», «сантим», «чентезимо», «ере».
  • Східні: «вон», «куруш», «сен».
  • Історичні та архаїчні: «златник», «срібник», «талер», «дукат», «гульден», «шеляг», «орта».
  • Оригінальні: «ярмак», «півгривня», «крок», «шостак», «трояк» або просто «монета».

Математика абсурду

Окрім назв, «законодавчий спам» торкнувся термінів та математики:

  • Курс обміну: Замість логічного обміну 1 копійка = 1 шаг, пропонувалося встановити курси від 1:2 до 1:100.
  • Терміни: Сотні правок пропонували різні варіанти набрання чинності законом — від 2,5 до 36 місяців (з кроком у пів місяця) або через 1−100 днів після скасування воєнного стану.

Що ухвалив комітет

З-поміж сотень пропозицій комітет підтримав одну суттєву зміну — зміну назви самого закону. Депутати вирішили прибрати з заголовка слово «відрадянщина». Тепер документ матиме нейтральну назву: «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення назви розмінної монети України у відповідність із національною грошовою традицією».

Через необхідність розгляду усіх цих правок, Верховна Рада не встигла проголосувати за законопроєкт у грудні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
