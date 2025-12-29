НБУ випустив золоту пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу

Національний банк випустив пам’ятну монету присвячену Архістратигу Михаїлу, але тепер — у золоті. Про це йдеться у повідомленні регуляятора.

Що відомо про монету

Монета має номінал 20 гривень і виготовлена із золота 900 проби.

На аверсі на тлі патерну з ММ-14 («Малюнка маскувального зразка 2014 року», відомого також під неофіційними назвами «Піксель» та «Український піксель») зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу за збереження незалежності. По колу напис: …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»).

Тираж — до 10 000 штук.

Коли можна придбати

Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в січні 2026 року.

Нагадаємо

24 грудня 2024 року Національний банк випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу. Вона має номінал 10 гривень й виготовлена зі срібла 999 проби.