До закриття міжбанку в середу, 6 травня, курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
6 травня 2026, 17:30
Долар на міжбанку подешевшав на 10 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 6 травня
|
Закриття 6 травня
|
Зміни
|
43,96/43,99
|
43,86/43,89
|
10/10
|
51,58/51,60
|
51,54/51,57
|
4/3
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,15 грн. Євро купують за 51,22 грн, а продають за 51,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,82, євро — 51,55−51,72 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі