Статус долара як надійної «тихої гавані» знову під загрозою

«Постійна фіскальна необачність США та можливе повернення до «кількісного пом’якшення» можуть підірвати довіру до казначейських облігацій США у світі та порушити ліву частину «посмішки долара», — написали у вівторок в аналітичній записці генеральний директор фірми Джен та економіст, портфельний менеджер Жоана Фрейре, повідомляє Bloomberg.

Теорія «Посмішки долара»

Джен відомий своєю теорією «посмішки долара», яку він висунув понад два десятиліття тому. Згідно з цією концепцією, американська валюта зміцнюється у двох випадках: коли економіка США або дуже сильна, або перебуває в глибокому занепаді. На думку стратегів, на даний момент на ліву сторону «посмішки» — коли долар зростає на тлі епізодів втечі від ризиків — «все ще можна розраховувати».

«У відповідь на війну в Ірані на ринках спостерігався лише короткий період відходу від ризиків, і долар у цей час незначно зміцнився», — пишуть вони. — «Масштаб цього ралі був скромним лише тому, що ринки не боялися рецесії досить довго, а облігації закладали в ціну скоріше ризик інфляції, ніж ризик рецесії».

Індекс долара зріс у березні, показавши найкращий результат за місяць з липня минулого року, після того як атака США на Іран дестабілізувала світові енергетичні ринки. Пізніше USD втратив це зростання на тлі сподівань на швидке закінчення конфлікту.

Ризики кількісного пом'якшення та дефіциту

Федеральна резервна система розпочала масштабні закупівлі казначейських облігацій США, іпотечних паперів і навіть деяких біржових фондів (ETF) у 2020 році, щоб допомогти знизити ринкові процентні ставки. Ера кількісного пом'якшення (QE) закінчилася в березні 2022 року, коли ФРС почала підвищувати ставки з майже нульового рівня.

Експансіоністський бюджет адміністрації Трампа вже породив сумніви в тому, чи зможуть США підтримувати такі витрати. Рішення Верховного суду, ухвалене раніше цього року і скасувало масштабні глобальні мита, введені президентом Дональдом Трампом, створює додаткову загрозу дефіциту бюджету.

Агентство Fitch Ratings минулого тижня попередило, що кредитний рейтинг США стикається з викликами через зростаючий дефіцит, який робить боргове навантаження країни «значно вищим», ніж у інших держав з аналогічним рейтингом.

«Японські державні облігації та ієна раніше були надійними захисними активами, але значною мірою втратили ці властивості через величезний державний борг Японії та постійне кількісне пом'якшення», — зазначають стратеги. — «Для США вкрай важливо уникнути повторення тих самих політичних помилок, якщо вони хочуть, щоб казначейські облігації зберегли статус безпечної гавані, на якому ґрунтується вигин лівої сторони «Посмішки долара».

