У середу, 6 травня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 8 копійок, а у продажу додало 3 копійки.
6 травня 2026, 10:39
Курс валют на середу: долар та євро в банках дешевшають
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 7 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро втратило 5 копійок у покупці та додало 5 копійок у продажу.
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,70−44,15 грн. Євро купують за 51,12 грн, а продають за 51,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,75−43,83, євро — 51,45−51,65 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,96−43,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,58−51,60 грн/євро.
Джерело: Мінфін
