Apple виплатить $250 млн власникам iPhone у США через рекламу Siri з ШІ

Apple виплатить $25−95 американцям, які купили iPhone 15 і 16 з червня 2024-го по березень 2025 року, щоб припинити колективний позов проти компанії про недостовірну рекламу, повідомила Financial Times.

Що відомо

Позивачі звинуватили компанію в рекламному «просуванні можливостей ШІ, яких не існувало на той момент, не існує зараз і не існуватиме протягом двох або більше років», щоб збільшити продаж iPhone.

Наприкінці 2024 року Apple оголосила про створення більш «персоналізованої» версії голосового помічника Siri, проте вже через два роки вона досі не випущена повністю.

Звинувачення підтримав американський регулятор рекламного ринку Бюро захисту прав споживачів. Він також дійшов висновку, що Apple помилково стверджувала про доступність нової Siri з підтримкою ШІ.

В результаті з Apple вдалося досягти мирової угоди. Хоча компанія не визнала своєї провини, вона виплатить по $25−95 за кожен iPhone 16, iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, придбаний у США в період з 10 червня 2024 року до 29 березня 2025 року. Розмір виплати залежатиме від кількості схвалених заявок. Угода ще має бути затверджена у суді Північного округу Каліфорнії 17 червня.

«Ми врегулювали це питання, щоб зосередитися на тому, що ми робимо найкраще: надання нашим користувачам найінноваційних продуктів і послуг», — заявила Apple у коментарі FT.

У позові наводилося опитування Morgan Stanley, згідно з яким «покращена Siri» — це функція, на яку потенційні покупці iPhone очікують найбільше.

«Ми знаходимося на переломному етапі розвитку ІІ, і рішення, які компанії та регулюючі органи приймають зараз, визначать, як ця технологія вплине на звичайних людей», — зазначив Райан Кларксон, засновник та керуючий партнер юридичної фірми Clarkson Law Firm, яка подала позов від імені споживачів.