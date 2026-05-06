Збитки від краху криптопіраміди DSJ Exchange сягнули $150 млн, притоки в криптофонди скоротилися: що нового

Криптофонди сповільнили зростання: притоки впали до мінімальних $117,8 млн на тлі падіння інтересу до Ethereum

За період з 27 квітня по 1 травня світовий ринок інвестиційних криптопродуктів продемонстрував мінімальну позитивну динаміку. Хоча притоки капіталу фіксуються вже п’ятий тиждень поспіль, сума у $117,8 млн стала рекордно низькою для поточного циклу зростання. Про це свідчать дані CoinShares.

Тиждень виявився надзвичайно волатильним для інституційних інвесторів:

Чотири дні відтоку: З 27 по 30 квітня ринок втратив $619 млн.

Рекордний фінал: Ситуацію врятувало 1 травня, коли за одну добу фонди залучили $737 млн. Цей показник став одним із найвищих денних результатів у 2026 році та дозволив тижню закритися «в плюсі».

Активи під управлінням: Попри низьку активність, загальний обсяг коштів у криптофондах утримується на позначці $155 млрд.

Інтерес інвесторів помітно звузився: якщо тижнем раніше притоки спостерігалися у дев'яти активах, то тепер лише у чотирьох.

Біткоїн зберіг статус фаворита з притоком у $192,1 млн. З початку року сукупні інвестиції в першу криптовалюту досягли вражаючих $4,2 млрд. Водночас зросла зацікавленість і в інструментах для гри на пониження (шорт) — на $6 млн.

Ethereum став головним розчаруванням тижня, перервавши тритижневу серію зростання. З фондів на базі ефіру було виведено $81,6 млн.

Сполучені Штати показали суттєве охолодження ринку: притоки впали з $1,1 млрд до скромних $47,5 млн. На цьому тлі стабільні результати продемонстрували європейські та північноамериканські майданчики: Німеччина залучила $43,8 млн, а Канада — $16 млн.

Крах криптопіраміди DSJ Exchange: збитки перевищили $150 млн, частину коштів заморожено

Відомий ончейн-аналітик ZachXBT розкрив деталі падіння фінансової піраміди DSJ Exchange (DSJEX) та пов’язаної з нею групи BG Wealth Sharing. За попередніми підрахунками, втрати інвесторів становлять понад $150 млн, з яких понад $92 млн було «відмито» лише за останній тиждень — з 27 квітня по 3 травня 2026 року.

Завдяки взаємодії ZachXBT із провідними криптобіржами (Binance,OKX), емітентом Tether та правоохоронцями США, вдалося оперативно заблокувати понад $41,5 млн. Левову частку заморожених коштів — $38,4 млн — становлять стейблкоїни USDT.

Проєкт діяв з 2025 року, використовуючи класичні методи заманювання жертв:

Обіцянки: щоденний прибуток від 1,3% до 2,6%.

Реферальна система: додаткові бонуси за залучення нових «інвесторів».

Маскування: DSJ видавала себе за торгову платформу, а BG — за серйозну інвестиційну групу.

Фейкове керівництво: посаду CEO обіймала вигадана особа на ім'я Стівен Бірд.

Канали просування: шахраї використовували месенджер BonChat для поширення фальшивих сигналів.

Коли у проєкту почалися проблеми з ліквідністю, організатори вдалися до маніпуляцій. 2 травня було оголошено про вигадану підготовку до IPO, а від користувачів почали вимагати сплатити 12% «податку» від суми на балансі. При цьому функція виведення коштів на той момент вже не працювала.

Аналітик відстежив складні ланцюжки транзакцій через блокчейн-мости (Tokenlon, Bridgers, Butter Network) та мережі Solana й TRON. Значні суми було зафіксовано на сервісі Cobo ($63 млн) та депозитах біржі OKX ($30 млн). Кошти розподілялися між сотнями адрес, щоб заплутати слідство, проте часовий аналіз транзакцій дозволив ідентифікувати зловмисників.

Стейблкоїн Tether Gold оновив історичну капіталізацію

Токенізоване золото від емітента Tether (XAUT) продемонструвало стрімке зростання у першому кварталі 2026 року. Поєднавши в собі стабільність дорогоцінного металу та переваги блокчейну, актив залучив значні обсяги капіталу на тлі рекордної вартості золота та загальної економічної нестабільності у світі.

Згідно з останнім звітом, фізичні резерви золота, що забезпечують стабільність токена, зросли на 36% порівняно з попереднім кварталом. Станом на 31 березня 2026 року ринкові показники XAUT досягли наступних позначок:

Ринкова капіталізація перевищила $3,3 млрд.

Фізичні резерви становлять 707 747 тройських унцій золота.

Обсяг в обігу: випущено 707 747 токенів, з яких уже реалізовано 559 598 XAUT.

Золото, яке забезпечує стейблкоїн, фізично зберігається у сховищах Швейцарії. Воно повністю відповідає суворим стандартам London Bullion Market Association (LBMA). Важливою деталлю є те, що юридичне право власності на ці резерви належить безпосередньо власникам токенів, а не компанії-емітенту.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підкреслив, що XAUT змінює традиційне сприйняття дорогоцінного металу. Якщо раніше золото вважалося пасивним інструментом для збереження вартості, то тепер воно отримує «нову форму корисності» та стає активним учасником цифрової економіки завдяки високій швидкості транзакцій.

Polygon Wallet впроваджує приватні платежі в USDC та USDT для бізнесу

Команда розробників Polygon представила функцію Private Payments, яка дозволяє здійснювати конфіденційні транзакції зі стейблкоїнами USDC та USDT безпосередньо через інтерфейс Polygon Wallet.

Рішення розроблено у партнерстві з протоколом Hinkal і базується на передових криптографічних методах:

Докази з нульовим розголошенням (ZK-proofs): використовуються для повного приховування даних про відправника, отримувача та точну суму переказу.

Публічна прозорість без деталей: для сторонніх спостерігачів у блокчейні відображається лише сам факт проведення коректної операції, тоді як фінансові подробиці залишаються закритими.

Некастодіальна модель: Hinkal не бере кошти користувачів на зберігання під час транзакції, що забезпечує прямий контроль над активами.

Розробники підкреслюють, що відсутність приватності була головним бар'єром для масового використання публічних мереж великими гравцями. Новий функціонал націлений на вирішення завдань B2B-сегмента:

Корпоративні розрахунки та внутрішні перекази між підрозділами компаній.

Оплата послуг підрядників, постачальників та взаємодія між юридичними особами.

Операції банківських установ та корпоративних казначейств.

Важливою особливістю є те, що приватність у Polygon Wallet не означає повну анонімність. Кожна операція супроводжується вбудованою перевіркою KYT (знай свою транзакцію). Це дозволяє зберігати дані для регуляторного моніторингу та комплаєнсу, водночас надійно приховуючи їх від конкурентів та широкого загалу.