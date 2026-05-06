Bitget інтегрує Coincidence AI для розвитку AI-орієнтованої торгівлі та управління ризиками

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про інтеграцію з Coincidence AI — платформою штучного інтелекту, що спеціалізується на оптимізації торгівлі та аналітиці ризиків. Інтеграція розширює AI-можливості Bitget , додаючи інструменти підтримки прийняття рішень у реальному часі та покращеного моніторингу ризиків у торгове середовище.

Coincidence AI використовує машинне навчання для аналізу поведінки ринку, виявлення нових патернів і оцінки ризиків за позиціями в режимі реального часу. Обробляючи великі обсяги даних безперервно, система надає структуровані інсайти, які підтримують як дискреційну, так і системну торгівлю.

Завдяки інтеграції користувачі Bitget отримують доступ до AI-аналітики, що допомагає в виконанні угод, формуванні портфеля та управлінні ризиками. Система дозволяє трейдерам швидше реагувати на зміни ринкових умов, зберігаючи при цьому повну видимість своїх позицій. Також впроваджується модуль Adaptive Agent від Coincidence AI, орієнтований на управління ризиками та капіталом, який доповнює традиційні моделі, засновані на прогнозуванні.

«Штучний інтелект — один із ключових напрямів, які ми поступово впроваджуємо в платформу», — зазначила генеральна директорка Bitget Грейсі Чен. «Кожен крок спрямований на те, щоб зробити торгівлю більш структурованою та зручною для прийняття рішень. Інтеграція Coincidence AI додає ще один рівень до управління ризиками та інтерпретації ринків, наближаючи нас до середовища UEX, де дані та інтелект працюють разом».

Для Coincidence AI інтеграція означає розширення своїх аналітичних можливостей у реальне торгове середовище з глобальною базою користувачів. «У торгівлі довгостроковий результат визначається тим, як управляються ризики та капітал, а не лише точністю прогнозів», — заявив засновник і CEO Coincidence AI Антоніо Бізіньяні.

Інтеграція відображає ширшу стратегію Bitget щодо об'єднання виконання угод, даних і аналітики в рамках моделі UEX. У міру того як користувачі взаємодіють із криптовалютами, деривативами та токенізованими активами в одному акаунті, можливість відстежувати ризики та оперативно реагувати на ринкові сигнали стає дедалі важливішою.

Поєднуючи аналітику Coincidence AI з торговою інфраструктурою Bitget, інтеграція посилює пропозицію біржі у сфері просунутих торгових інструментів, надаючи користувачам гнучкість і доступ до рішень на базі штучного інтелекту.