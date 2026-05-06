Національний банк визначив нові курси валют на четвер, 7 травня. Долар подешевшав на 12 копійок, а євро подорожчало на 21 копійку. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
6 травня 2026, 15:48
НБУ встановив курси валют на четвер: долар знижується, євро різко дорожчає
Курс долара
На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 43,85 грн. Це на 12 копійок менше, ніж у середу (43,97 грн).
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,61 грн, що на 21 копійку більше, ніж у середу (51,40 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
