НБУ встановив курси валют на четвер: долар знижується, євро різко дорожчає

Національний банк визначив нові курси валют на четвер, 7 травня. Долар подешевшав на 12 копійок, а євро подорожчало на 21 копійку. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 43,85 грн. Це на 12 копійок менше, ніж у середу (43,97 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,61 грн, що на 21 копійку більше, ніж у середу (51,40 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

