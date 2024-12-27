НБУ представив срібну пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу (фото)

Національний банк завершує цей нумізматичний рік випуском пам’ятної монети, присвяченої Архістратигу Михаїлу. Вона має номінал 10 гривень й виготовлена зі срібла 999 проби. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Нацбанк зазначив, що присвячені Архангелу Михаїлу монети з року в рік користуються великою популярністю серед поціновувачів нумізматики.

Дизайн монети

На аверсі на тлі патерну з ММ-14 («Малюнка маскувального зразка 2014 року», відомого також під неофіційними назвами «Піксель» та «Український піксель») зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність.

По колу напис: …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки») — використано шрифт «ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk».

Тираж — до 10 000 штук.

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Де придбати

Пам’ятні монети реалізовуватимуться в інтернет-магазині протягом січня в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації можна буде дізнатися на вебсайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація банками-дистриб'юторами здійснюватиметься поступово після отримання пам’ятних монет в НБУ.