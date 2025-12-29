Срібло пробило позначку $80 за унцію

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася вартість срібла

Станом на 02:05 ціна ф'ючерсу зафіксувалась на позначці $82,62, на ранок 29 грудня — 06:54 — опустилася до $80,13. На закритті торгів у п'ятницю ф'ючерс торгувався за $79,19.

Крім ф'ючерсів, дорожчали і споти — до позначки $83,62, пише Reuters. Згодом ціни стабілізувалися і, як вважає агентство, це пов'язано з позитивним фоном новин щодо минулих переговорів між лідерами США та України: ціни на захисні активи — золото і срібло — знизилися в очікуванні мирної угоди.

Вартість срібла зросла на 181% із початку року, стверджує Reuters. Вгору ціни штовхали відразу два фактори: важливість мінералу для США і обмеженість його поставок на тлі попиту, що зростає на нього.