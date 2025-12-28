Multi від Мінфін
28 грудня 2025, 14:11

Валютні інтервенції НБУ на покриття валютних розривів за останні 12 місяців склали близько 21% ВВП

Попри зусилля регулятора, Україні не вдалося знизити обсяги валютного дефіциту. Валютні інтервенції Національного банку України на покриття розривів зростають з кожним роком і за останні 12 місяців сягнули $37 млрд, що становить близько 21% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Дзеркало тижня» 26 грудня.

Валютні інтервенції НБУ на покриття валютних розривів за останні 12 місяців склали близько 21% ВВП
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перевищення прогнозів та обсяги підтримки

Згідно з аналізом експерта, ситуація на валютному ринку виявилася складнішою, ніж передбачалося раніше. У 2024−2025 роках обсяг фактичних інтервенцій НБУ перевищив попередні очікування самого регулятора на суттєві $14 млрд. Це свідчить про високий тиск на гривню та необхідність постійної підтримки курсової стійкості.

Причини зростання валютного дефіциту

Данилишин виділяє три ключові фактори, що зумовили розширення валютного розриву:

  • Ескалація бойових дій: інтенсифікація війни потребує дедалі більших витрат на закупівлю оборонної продукції та пального за кордоном.
  • Енергетична криза: масовані руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури змушують Україну імпортувати обладнання та електроенергію у великих обсягах.
  • Споживчий попит: поступове відновлення попиту населення на імпортні товари також стимулює відтік валюти з країни.

Незважаючи на значні витрати резервів, саме ці інтервенції залишаються головним інструментом запобігання неконтрольованій девальвації національної валюти.

Читайте також: НБУ продав на міжбанку за тиждень $895 мільйонів

Нагадаємо

За словами Данилишина, протягом року — з листопада 2024-го по листопад 2025-го — девальвація національної валюти щодо американського долара була мінімальною та склала лише 1,8%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
