Незважаючи на виклики воєнного часу, в Україні вдалося зберегти валютну стабільність, що стала ключовим елементом загальної макрофінансової стійкості держави. Протягом року — з листопада 2024-го по листопад 2025-го — девальвація національної валюти щодо американського долара була мінімальною та склала лише 1,8%. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Дзеркало тижня» 26 грудня.
28 грудня 2025, 10:24
З листопада 2024 року гривня знизилася до долара на 1,8% — експерт
Чинники стабільності гривні
За словами експерта, утримати курс від різких коливань вдалося завдяки двом основним факторам:
- Активна роль Нацбанку: НБУ проводив значні валютні інтервенції на ринку, згладжуючи попит та пропозицію.
- Зовнішня підтримка: Рівень надходжень міжнародної фінансової допомоги виявився достатнім, щоб повністю покривати існуючі валютні розриви.
Зростання золотовалютних резервів
Богдан Данилишин зауважив, що навіть попри збільшення обсягів продажу валюти Нацбанком для підтримки курсу, валові міжнародні резерви країни продовжували зростати.
Раніше «Мінфін» писав, що станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, сягнули $54 748 млн. Це найвищий показник за всю історію незалежності України. У листопаді міжнародні резерви зросли на 10,6%.
Джерело: Мінфін
