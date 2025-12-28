З листопада 2024 року гривня знизилася до долара на 1,8% — експерт

Незважаючи на виклики воєнного часу, в Україні вдалося зберегти валютну стабільність, що стала ключовим елементом загальної макрофінансової стійкості держави. Протягом року — з листопада 2024-го по листопад 2025-го — девальвація національної валюти щодо американського долара була мінімальною та склала лише 1,8%. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Дзеркало тижня» 26 грудня.