НБУ продав на міжбанку за тиждень $895 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 22 по 26 грудня, купив на міжбанківському ринку $0,30 млн та продав $895,30 млн. Чистий продаж валюти становив $895 млн проти $1 173,55 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.