Національний банк протягом тижня, з 22 по 26 грудня, купив на міжбанківському ринку $0,30 млн та продав $895,30 млн. Чистий продаж валюти становив $895 млн проти $1 173,55 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
27 грудня 2025, 9:32
НБУ продав на міжбанку за тиждень $895 мільйонів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $278,55 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $42,15 млн;
- продав $35 470,37 млн;
- чистий продаж валюти — $35 428,22 млн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі