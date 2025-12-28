Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
28 грудня 2025, 15:44

Жодна з базових галузей економіки не відновила свого довоєнного рівня — експерт

Економічне відновлення України наприкінці 2025 року демонструє стриману динаміку, а загальні показники все ще суттєво поступаються показникам до повномасштабного вторгнення. За підсумками січня-листопада поточного року реальний ВВП зріс на 2%, проте загальний обсяг економіки становить лише 78% від рівня 2021 року. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Дзеркало тижня» 26 грудня.

Жодна з базових галузей економіки не відновила свого довоєнного рівня - експерт
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Бар'єри для економічного зростання

Експерт виділяє кілька критичних чинників, які гальмують розвиток країни:

  • Безпека та енергетика: високі воєнні ризики та дефіцит енергогенерації залишаються головними викликами для бізнесу.
  • Фінанси та кадри: жорстка монетарна політика, низька інвестиційна активність та гострий брак трудових ресурсів через міграцію та мобілізацію.

Стан галузей: промисловість під найбільшим тиском

За словами Данилишина, на сьогодні жоден із базових секторів економіки не зміг повернутися до довоєнних показників. Найскладніша ситуація спостерігається у промисловості, яка через втрату виробничих потужностей на окупованих територіях та внаслідок обстрілів формує найбільший негативний внесок у динаміку ВВП.

Читайте також: Економіка України: експерти погіршили прогнози зростання ВВП на найближчі роки

Точки відносного зростання

Попри загальну стагнацію, деякі сегменти демонструють задовільні темпи приросту у 2025 році. Переважно це галузі, що працюють на потреби оборони та відновлення інфраструктури:

  • Металургія та машинобудування: ріст зумовлений виробництвом боєприпасів та техніки для ЗСУ.
  • Будівництво: активність підтримується замовленнями на відновлення зруйнованих об'єктів та виробництвом будматеріалів.
  • Фармацевтика та хімія: демонструють стабільний попит в умовах воєнного стану.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
28 грудня 2025, 19:03
#
Було б чудо якби це сталося.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
