Економічне відновлення України наприкінці 2025 року демонструє стриману динаміку, а загальні показники все ще суттєво поступаються показникам до повномасштабного вторгнення. За підсумками січня-листопада поточного року реальний ВВП зріс на 2%, проте загальний обсяг економіки становить лише 78% від рівня 2021 року. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Дзеркало тижня» 26 грудня.
28 грудня 2025, 15:44
Жодна з базових галузей економіки не відновила свого довоєнного рівня — експерт
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Бар'єри для економічного зростання
Експерт виділяє кілька критичних чинників, які гальмують розвиток країни:
- Безпека та енергетика: високі воєнні ризики та дефіцит енергогенерації залишаються головними викликами для бізнесу.
- Фінанси та кадри: жорстка монетарна політика, низька інвестиційна активність та гострий брак трудових ресурсів через міграцію та мобілізацію.
Стан галузей: промисловість під найбільшим тиском
За словами Данилишина, на сьогодні жоден із базових секторів економіки не зміг повернутися до довоєнних показників. Найскладніша ситуація спостерігається у промисловості, яка через втрату виробничих потужностей на окупованих територіях та внаслідок обстрілів формує найбільший негативний внесок у динаміку ВВП.
Читайте також: Економіка України: експерти погіршили прогнози зростання ВВП на найближчі роки
Точки відносного зростання
Попри загальну стагнацію, деякі сегменти демонструють задовільні темпи приросту у 2025 році. Переважно це галузі, що працюють на потреби оборони та відновлення інфраструктури:
- Металургія та машинобудування: ріст зумовлений виробництвом боєприпасів та техніки для ЗСУ.
- Будівництво: активність підтримується замовленнями на відновлення зруйнованих об'єктів та виробництвом будматеріалів.
- Фармацевтика та хімія: демонструють стабільний попит в умовах воєнного стану.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1