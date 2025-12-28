Жодна з базових галузей економіки не відновила свого довоєнного рівня — експерт

Економічне відновлення України наприкінці 2025 року демонструє стриману динаміку, а загальні показники все ще суттєво поступаються показникам до повномасштабного вторгнення. За підсумками січня-листопада поточного року реальний ВВП зріс на 2%, проте загальний обсяг економіки становить лише 78% від рівня 2021 року. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Дзеркало тижня» 26 грудня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Бар'єри для економічного зростання

Експерт виділяє кілька критичних чинників, які гальмують розвиток країни:

Безпека та енергетика: високі воєнні ризики та дефіцит енергогенерації залишаються головними викликами для бізнесу.

Фінанси та кадри: жорстка монетарна політика, низька інвестиційна активність та гострий брак трудових ресурсів через міграцію та мобілізацію.

Стан галузей: промисловість під найбільшим тиском

За словами Данилишина, на сьогодні жоден із базових секторів економіки не зміг повернутися до довоєнних показників. Найскладніша ситуація спостерігається у промисловості, яка через втрату виробничих потужностей на окупованих територіях та внаслідок обстрілів формує найбільший негативний внесок у динаміку ВВП.

Читайте також: Економіка України: експерти погіршили прогнози зростання ВВП на найближчі роки

Точки відносного зростання

Попри загальну стагнацію, деякі сегменти демонструють задовільні темпи приросту у 2025 році. Переважно це галузі, що працюють на потреби оборони та відновлення інфраструктури: