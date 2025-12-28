Канада виділяє Україні $1,8 млрд допомоги

Канада оголосила про виділення Україні 2,5 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) економічної допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Галіфаксі, повідомляє Офіс президента.

Фото: Марк Карні під час зустрічі із Володимиром Зеленським

«Сьогодні ми анонсуємо подальшу економічну допомогу для України на 2,5 млрд канадських доларів ($1,8 млрд), яка допоможе зробити доступним фінансування від МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб розпочати процес відбудови», — сказав Карні.

Він також запевнив, що Канада й надалі надаватиме Україні військову допомогу.

Зеленський подякував премʼєр-міністру та всій Канаді за підтримку України протягом усіх цих років війни. Під час зустрічі лідери обговорили важливість посилення протиповітряної оборони України та наявні дипломатичні можливості.

Після їхньої зустрічі відбувся спільний телефонний дзвінок з європейськими лідерами для консультацій перед зустріччю Зеленського й Трампа 28 грудня.

Під час розмови вони обговорили найбільш принципові елементи проєктів ключових документів, про які сьогодні говоритимуть президенти України і США.

«Учасники розмови скоординували спільну європейську позицію щодо мирного процесу та висловили підтримку американським зусиллям і Україні», — йдеться у повідомленні.