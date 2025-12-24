20 пунктів Зеленського: швидкий мир чи затяжні переговори

Оприлюднений план із 20 пунктів, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, навряд чи буде підписаний у нинішньому вигляді та не означає швидкого завершення війни. Натомість документ може стати частиною переговорної стратегії, внутрішньої політики та міжнародного тиску, зокрема з боку США та європейських партнерів. Таку оцінку ситуації висловив політолог Вадим Денисенко у своєму дописі на Facebook.

Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти: в такому вигляді цей документ не буде підписаним.

Почати треба з того, а навіщо цей план оприлюднено взагалі, зважаючи на те, що досі, сторони тримали мовчанку? Відповідей може бути кілька:

попросили американці (я не дуже вірю);

це погоджено з частиною європейців (як на мене, не можна виключити);

це повʼязано з тим, що продовження розмов з росіянами може змусити американців зробити умови набагато жорсткішими (думаю, це одна з можливих реальних причин);

це частина внутрішньо політичної стратегії президента (думаю, це одна з можливих реальних причин).

Що буде далі?

Як я вже писав вище, цей документ точно не буде підписаний. Росіяни на нього не підуть.

Американці продовжать переговори, виходячи з більш жорсткої позиції Кремля і будуть тиснути на Україну, в тому числі і відмовою від ідеї про аналогію з 5 статтею НАТО.

Не виключено, що питання переговорів знову стане частиною протистояння демократів та республіканців, що було б глобальною проблемою для нас.

Позиція Путіна

Путін піде на мирні переговори у двох випадках: страх (в Трампа можливостей поки нема, а Китай не буде грати в гру США) або отримання умов, які він хоче досягти (території, зняття санкцій та повернення в геополітику і, бажано, вплив на українські вибори).останній пункт, поки виглядає нереалістичним, а перші три він буде продавлювати.

Тут особливо треба звернути увагу на візит Макрона в Росію (7.02.26), де, схоже, Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена, як влучно сказав один мій знайомий.

Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу.