Волл-стріт завмерла біля історичних максимумів: підсумки післяріздвяних торгів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 грудня 2025, 14:10

Волл-стріт завмерла біля історичних максимумів: підсумки післяріздвяних торгів

Американський фондовий ринок завершив першу сесію після Різдва з мінімальними змінами. Попри низьку активність торгів, індекси втримуються поблизу своїх історичних піків, готуючись до завершення турбулентного, але прибуткового 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

Волл-стріт завмерла біля історичних максимумів
Фото: freepik.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Основні показники ринку

За підсумками торгів у п'ятницю, три головні індекси США незначно знизилися, перервавши п'ятиденне ралі, проте зафіксували впевнений ріст за тиждень:

  • Dow Jones: знизився на 0,04% до 48 710,97 п.
  • S&P 500: втратив 0,03% і зупинився на позначці 6 929,94 п.
  • Nasdaq: просів на 0,09% до 23 593,10 п.

«Ралі Санта-Клауса» триває

Інвестори пильно стежать за так званим «ралі Санта-Клауса» — сезонним явищем, коли ринок зазвичай зростає протягом останніх п'яти торгових днів поточного року та перших двох наступного. Цей період розпочався минулої середи і триватиме до 5 січня 2026 року.

«Після потужного п’ятиденного ралі ринок просто „переводить подих“. Ми вважаємо, що висхідний тренд збережеться і надалі», — зазначив Раян Детрік, головний стратег Carson Group.

Підсумки року: тріумф технологій та ШІ

До кінця 2025 року залишається лише три торгові дні. Попри побоювання щодо митних тарифів та геополітичної напруги, три головні індекси США готуються закрити рік із двозначними показниками зростання.

Лідери року: сектори технологій, комунікаційних послуг та промисловості.

Аутсайдери: нерухомість (єдиний сектор S&P 500, що завершує рік у мінусі).

Nvidia (+1,0%): Акції зросли після новини про ліцензування технологій стартапу Groq та найм його генерального директора.

Target (+3,1%): Ритейлер додав у ціні на тлі повідомлень про значні інвестиції з боку хедж-фонду Toms Capital.

Золото та срібло: Акції видобувних компаній зросли на 1,2%-3,0%, оскільки ціни на дорогоцінні метали оновили чергові історичні максимуми.

Читайте також: Золото по $4500, срібло по $75: дорогоцінні метали влаштували історичне ралі під кінець року

Прогноз на 2026 рік

Аналітики попереджають, що волатильність залишиться невід'ємною частиною ринку.

«Волатильність — це мито, яке ми платимо за солідні прибутки. Навряд чи 2026-й стане першим роком в історії без поганих заголовків та різких коливань, тому інвесторам слід готуватися», — заявив Раян Детрік.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами