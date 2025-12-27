Волл-стріт завмерла біля історичних максимумів: підсумки післяріздвяних торгів

Американський фондовий ринок завершив першу сесію після Різдва з мінімальними змінами. Попри низьку активність торгів, індекси втримуються поблизу своїх історичних піків, готуючись до завершення турбулентного, але прибуткового 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Основні показники ринку

За підсумками торгів у п'ятницю, три головні індекси США незначно знизилися, перервавши п'ятиденне ралі, проте зафіксували впевнений ріст за тиждень:

Dow Jones: знизився на 0,04% до 48 710,97 п.

S&P 500: втратив 0,03% і зупинився на позначці 6 929,94 п.

Nasdaq: просів на 0,09% до 23 593,10 п.

«Ралі Санта-Клауса» триває

Інвестори пильно стежать за так званим «ралі Санта-Клауса» — сезонним явищем, коли ринок зазвичай зростає протягом останніх п'яти торгових днів поточного року та перших двох наступного. Цей період розпочався минулої середи і триватиме до 5 січня 2026 року.

«Після потужного п’ятиденного ралі ринок просто „переводить подих“. Ми вважаємо, що висхідний тренд збережеться і надалі», — зазначив Раян Детрік, головний стратег Carson Group.

Підсумки року: тріумф технологій та ШІ

До кінця 2025 року залишається лише три торгові дні. Попри побоювання щодо митних тарифів та геополітичної напруги, три головні індекси США готуються закрити рік із двозначними показниками зростання.

Лідери року: сектори технологій, комунікаційних послуг та промисловості.

Аутсайдери: нерухомість (єдиний сектор S&P 500, що завершує рік у мінусі).

Nvidia (+1,0%): Акції зросли після новини про ліцензування технологій стартапу Groq та найм його генерального директора.

Target (+3,1%): Ритейлер додав у ціні на тлі повідомлень про значні інвестиції з боку хедж-фонду Toms Capital.

Золото та срібло: Акції видобувних компаній зросли на 1,2%-3,0%, оскільки ціни на дорогоцінні метали оновили чергові історичні максимуми.

Читайте також: Золото по $4500, срібло по $75: дорогоцінні метали влаштували історичне ралі під кінець року

Прогноз на 2026 рік

Аналітики попереджають, що волатильність залишиться невід'ємною частиною ринку.

«Волатильність — це мито, яке ми платимо за солідні прибутки. Навряд чи 2026-й стане першим роком в історії без поганих заголовків та різких коливань, тому інвесторам слід готуватися», — заявив Раян Детрік.