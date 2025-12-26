Реформи в обмін на фінансування: Україна отримала майже $200 млн під гарантії Японії

У грудні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло $196,3 млн. Це пільгове фінансування від Світового банку, надане в межах фонду ADVANCE Ukraine під гарантії уряду Японії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Кошти залучені через проєкт SURGE («Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління»). Головна особливість цієї програми — фінансування надається лише після того, як Україна доведе виконання конкретних кроків у реформуванні системи управління держкоштами.

Які умови виконала Україна для отримання коштів

Для отримання чергового фінансування Україна виконала низку ключових умов, зокрема:

понад 300 громад отримали додаткові гранти після впровадження оновлених критеріїв і процедур розподілу ресурсів;

щонайменше 400 громад інтегрували гендерну інформацію до середньострокових бюджетних планів і оприлюднили відповідні документи, що підвищує прозорість бюджетування та зменшує корупційні ризики;

підготовлено щонайменше 50 фахівців центральних органів виконавчої влади з питань управління публічними інвестиціями за новими процедурами, зокрема з інтеграції кліматичних аспектів у процес ухвалення рішень;

Державна податкова служба розробила розпорядчі акти щодо затвердження методологічних документів у межах експериментального проєкту з управління податковими ризиками.

«Проєкт SURGE є важливим інструментом зміцнення інституційної спроможності та фінансової стійкості України в умовах війни. За понад рік його реалізації до державного бюджету вже надійшло понад 876 млн доларів США, що є відчутним внеском у стабільність публічних фінансів», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

