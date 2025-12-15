Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 8:00

Україна отримала $290 млн від Японії та Світового банку на підтримку приватного сектору

Україна отримала $290 млн в рамках проєкту Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) на підтримку приватного сектору. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Україна отримала $290 млн в рамках проєкту Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) на підтримку приватного сектору.
Фото: depositphotos

Проєкт RISE

$80 млн залучено за рахунок гарантії Уряду Японії від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Метою проєкту є вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору, з огляду на регуляторний тягар, брак фінансування та недостатній доступ до ринків.

Читайте також: Україна отримає $88 млн від Уряду Японії

Проєкт впроваджується з використанням фінансового інструменту Program-for-Results (PforR) — «Програма кредитування з прив’язкою до результатів». Цей підхід передбачає спрямування коштів лише після досягнення визначених показників ефективності.

Для отримання чергового траншу Україна виконала низку умов, серед яких:

  • Щонайменше 20 банків, які разом забезпечують 90% усіх кредитів за програмою 5−7−9, запровадили системи екологічного та соціального менеджменту.
  • Портал Дія.Бізнес 2.0 відвідали понад 500 тисяч користувачів, а 90 тисяч з них створили власні акаунти.
  • 10 експортно орієнтованих проєктів МСП отримали страхування від Експортно-кредитного агентства України (ЕКА), включно зі страхуванням воєнних ризиків, відповідно до нової стратегії ЕКА.

Довідка

Проєкт RISE реалізується в Україні з 2024 року. У його межах Світовий банк уклав з Україною угод на суму $681 млн. Загальна сума кредитування на період імплементації (2024−2027) запланована у розмірі понад $1 млрд, $540 млн — вже залучено.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
