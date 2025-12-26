25 Гбіт/с у кожен дім: Японія готує надшвидкий інтернет

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2025, 17:09

25 Гбіт/с у кожен дім: Японія готує надшвидкий інтернет

Японська корпорація NTT East оголосила про запуск у Токіо надшвидкісного домашнього інтернету зі швидкістю 25 Гбіт/с (FTTH) у березні 2026 року. Це у 2,5 раза швидше за нинішній комерційний максимум у Японії (10 Гбіт/с). Про це повідомляє IEEE ComSoc Technology Blog.

25 Гбіт/с у кожен дім: Японія готує надшвидкий інтернет
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

25 Гбіт/с для кожного дому

Нова послуга Flet Hikari 25G від NTT стане частиною проєкту наступного покоління IOWN (Innovative Optical and Wireless Network). Це не просто лабораторні рекорди (де японці вже досягали швидкості в 1 петабіт), а реальний комерційний продукт для жителів Токіо.

Така швидкість дозволить миттєво завантажувати будь-який контент та забезпечить роботу найскладніших цифрових екосистем майбутнього.

Поки Японія будує інфраструктуру для епохи петабітів, Україна зосереджується на створенні надійного «фундаменту» за стандартами ЄС, де головним є не рекордна швидкість, а гарантована якість та стабільність зв'язку в будь-яких умовах.

Україна: Новий закон та європейські стандарти

Нагадаємо, в Україні наприкінці 2025 року набув чинності закон № 4670-IX, який радикально змінює правила гри на ринку зв'язку. Основна мета — імплементація норм ЄС та посилення контролю за якістю.

Орієнтир для мобільного інтернету — до 100 Мбіт/с (замість колишніх 2 Мбіт/с). Це відповідає європейським стандартам, хоча для звичайного користувача достатньо і 30 Мбіт/с.

Українські провайдери зобов'язані забезпечити 100 годин автономної роботи мереж під час блекаутів.

Читайте також: Інтернет без світла: Пункти незламності переходять на Starlink або xPON

Європейський Союз поставив перед собою стратегічну мету «Цифрове десятиліття»: до 2030 року всі домогосподарства ЄС повинні мати доступ до гігабітного інтернету (1000 Мбіт/с).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами