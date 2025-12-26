25 Гбіт/с у кожен дім: Японія готує надшвидкий інтернет

Японська корпорація NTT East оголосила про запуск у Токіо надшвидкісного домашнього інтернету зі швидкістю 25 Гбіт/с (FTTH) у березні 2026 року. Це у 2,5 раза швидше за нинішній комерційний максимум у Японії (10 Гбіт/с). Про це повідомляє IEEE ComSoc Technology Blog.

25 Гбіт/с для кожного дому

Нова послуга Flet Hikari 25G від NTT стане частиною проєкту наступного покоління IOWN (Innovative Optical and Wireless Network). Це не просто лабораторні рекорди (де японці вже досягали швидкості в 1 петабіт), а реальний комерційний продукт для жителів Токіо.

Така швидкість дозволить миттєво завантажувати будь-який контент та забезпечить роботу найскладніших цифрових екосистем майбутнього.

Поки Японія будує інфраструктуру для епохи петабітів, Україна зосереджується на створенні надійного «фундаменту» за стандартами ЄС, де головним є не рекордна швидкість, а гарантована якість та стабільність зв'язку в будь-яких умовах.

Україна: Новий закон та європейські стандарти

Нагадаємо, в Україні наприкінці 2025 року набув чинності закон № 4670-IX, який радикально змінює правила гри на ринку зв'язку. Основна мета — імплементація норм ЄС та посилення контролю за якістю.

Орієнтир для мобільного інтернету — до 100 Мбіт/с (замість колишніх 2 Мбіт/с). Це відповідає європейським стандартам, хоча для звичайного користувача достатньо і 30 Мбіт/с.

Українські провайдери зобов'язані забезпечити 100 годин автономної роботи мереж під час блекаутів.

Європейський Союз поставив перед собою стратегічну мету «Цифрове десятиліття»: до 2030 року всі домогосподарства ЄС повинні мати доступ до гігабітного інтернету (1000 Мбіт/с).