Уряд змінює правила роботи Пунктів незламності, щоб кожен українець залишався на зв’язку навіть під час блекаутів. Тепер кожен пункт зобов’язаний мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
25 грудня 2025, 9:59
Інтернет без світла: Пункти незламності переходять на Starlink або xPON
Що це дає
Це гарантує, що попри відключення світла ви зможете зателефонувати рідним, скористатися держпослугами та отримувати важливі новини від ДСНС.
У чому була проблема
Складна ситуація зі світлом в Одесі підтвердила: під час знеструмлень людям критично потрібен доступ до мережі, але в пунктах він є не завжди. Коли зв’язок зникає, держава часто дізнається про це зі скарг у соцмережах, а не із системи.
Що зміниться
- Єдині технології: Пункти незламності матимуть або оптоволоконний інтернет хPON (який працює без світла до 72 годин), або супутниковий зв’язок Starlink (який виручає там, де немає кабельних мереж)
- Статична IP-адреса: Кожна точка матиме свою цифрову адресу. Це дозволить нам автоматично перевіряти роботу мережі в конкретному пункті. Якщо зв’язок зникне — ми миттєво це побачимо і зреагуємо, перш ніж ви прийдете до пункту.
