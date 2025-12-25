Інтернет без світла: Пункти незламності переходять на Starlink або xPON

Уряд змінює правила роботи Пунктів незламності, щоб кожен українець залишався на зв’язку навіть під час блекаутів. Тепер кожен пункт зобов’язаний мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Що це дає

Це гарантує, що попри відключення світла ви зможете зателефонувати рідним, скористатися держпослугами та отримувати важливі новини від ДСНС.

У чому була проблема

Складна ситуація зі світлом в Одесі підтвердила: під час знеструмлень людям критично потрібен доступ до мережі, але в пунктах він є не завжди. Коли зв’язок зникає, держава часто дізнається про це зі скарг у соцмережах, а не із системи.

Що зміниться