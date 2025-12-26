Поки світ стрімко рухається до повної відмови від паперових грошей, Австралія робить крок у зворотному напрямку. Уряд країни оголосив про історичне рішення: з 1 січня 2026 року ключові ритейлери будуть законодавчо зобов'язані приймати готівку. Це стане кінцем епохи табличок «Card Only» у місцях продажу товарів першої необхідності. Про це повідомляє Yahoo Finance.
В Австралії з 2026 року супермаркети та АЗС зобов’яжуть приймати готівку
Суть нового закону
Федеральний мандат стосується насамперед гігантів ринку, таких як мережі супермаркетів Woolworths і Coles, а також усіх автозаправних станцій.
- Ліміт: Вимога діє для транзакцій на суму до $500.
- Сфера дії: Лише товари першої необхідності (продукти, пальне).
- Правило: Бізнес не має права відмовити клієнту в оплаті купюрами чи монетами в межах встановленого ліміту.
Чому влада рятує «кеш»?
Рішення продиктоване не ностальгією, а прагматизмом та безпекою. Експерти виділяють три головні причини такого кроку:
- Технічна вразливість: Останні масштабні збої в роботі банківських систем та кібератаки показали крихкість безготівкової економіки. Коли «лягає» мережа, готівка залишається єдиним способом купити їжу чи заправити авто.
- Соціальний захист: Повна цифровізація дискримінує літніх людей, мешканців віддалених регіонів та тих, хто не має смартфонів чи стабільного доступу до інтернету.
- Приватність: Зростає суспільний запит на збереження фінансової анонімності, яку не можуть забезпечити цифрові транзакції.
Що це означає для бізнесу та споживачів
Для ритейлерів це означає повернення до додаткових витрат: інкасація, охорона готівки та переобладнання кас. Проте для споживачів це гарантія того, що вони не залишаться без хліба через «помилку сервера».
Уряд наголошує: Австралія не відмовляється від цифрового майбутнього, а створює «подушку безпеки». Готівка перестає бути королем, але стає обов'язковим резервним інструментом.
Тим часом у світі: діаметрально протилежний підхід
Поки Австралія захищає право платити банкнотами, Узбекистан оголосив їм війну. Згідно з новим указом президента, з 1 квітня 2026 року в країні вводиться тотальна заборона на готівковий розрахунок при купівлі нерухомості, автомобілів, а також пального та алкоголю. Мета Ташкента — боротьба з тіньовою економікою та примусова цифровізація торгівлі через QR-коди.
