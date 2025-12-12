Влада Узбекистану розпочинає радикальну боротьбу з тіньовою економікою, суттєво обмежуючи обіг готівки в країні. Президент підписав указ, згідно з яким з 1 квітня 2026 року найбільші покупки та низка обов'язкових платежів перейдуть виключно у безготівковий формат. Про це повідомляє Міністерство юстиції Узбекистану.
12 грудня 2025, 12:38
Узбекистан забороняє купівлю житла та авто за готівку
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Заборона на кеш
З 1 квітня 2026 року лише банківською карткою або через електронні системи можна буде оплатити:
- Нерухомість: купівля будь-яких об'єктів.
- Автотранспорт: стосується автомобілів та спецтехніки, вироблених менше 10 років тому.
- Дорогі покупки: будь-які товари та послуги вартістю понад 25 млн сумів (приблизно $1950).
- Комунальні послуги: електроенергія, газ, вода.
- Пальне та шкідливі звички: розрахунки на АЗС, зарядках для електрокарів, а також купівля алкоголю та тютюну.
- Держпослуги: платежі на користь державних органів.
QR-революція в торгівлі
Уряд також зобов'язує бізнес повністю перейти на сучасні методи приймання платежів.
- З 1 січня 2026 року: усі торгові точки та надавачі послуг мусять впровадити єдиний QR-код від банків для приймання оплат.
- З 1 липня 2026 року: відмова прийняти оплату через QR-код прирівнюватиметься до порушення правил торгівлі, що тягне за собою штрафні санкції.
Мета — вивести гроші з тіні
Ці заходи є частиною стратегії до 2030 року. Влада планує скоротити тіньовий сектор економіки в 1,3 раза відносно ВВП та довести частку безготівкових платежів у торгівлі до 75%.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі