Узбекистан забороняє купівлю житла та авто за готівку

Влада Узбекистану розпочинає радикальну боротьбу з тіньовою економікою, суттєво обмежуючи обіг готівки в країні. Президент підписав указ, згідно з яким з 1 квітня 2026 року найбільші покупки та низка обов'язкових платежів перейдуть виключно у безготівковий формат. Про це повідомляє Міністерство юстиції Узбекистану.

Заборона на кеш

З 1 квітня 2026 року лише банківською карткою або через електронні системи можна буде оплатити:

Нерухомість: купівля будь-яких об'єктів.

Автотранспорт: стосується автомобілів та спецтехніки, вироблених менше 10 років тому.

Дорогі покупки: будь-які товари та послуги вартістю понад 25 млн сумів (приблизно $1950).

Комунальні послуги: електроенергія, газ, вода.

Пальне та шкідливі звички: розрахунки на АЗС, зарядках для електрокарів, а також купівля алкоголю та тютюну.

Держпослуги: платежі на користь державних органів.

QR-революція в торгівлі

Уряд також зобов'язує бізнес повністю перейти на сучасні методи приймання платежів.

З 1 січня 2026 року: усі торгові точки та надавачі послуг мусять впровадити єдиний QR-код від банків для приймання оплат.

З 1 липня 2026 року: відмова прийняти оплату через QR-код прирівнюватиметься до порушення правил торгівлі, що тягне за собою штрафні санкції.

Мета — вивести гроші з тіні

Ці заходи є частиною стратегії до 2030 року. Влада планує скоротити тіньовий сектор економіки в 1,3 раза відносно ВВП та довести частку безготівкових платежів у торгівлі до 75%.