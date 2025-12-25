МВФ зацікавився питанням збільшення ефективності ПДВ: експерименти ставитимуть на Україні, Румунії та Пакистані — експерт

Податок на додану вартість (ПДВ) стає головним об'єктом уваги експертів Міжнародного валютного фонду, які прагнуть перетворити його на «ідеальний» інструмент наповнення бюджетів. Про це заявив В’ячеслав Черкашин, старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації та асоційований експерт CASE-Ukraine, посилаючись на черговий робочий документ МВФ (Working Papers) під назвою «Аспекти ефективності податку на додану вартість».

За словами експерта, новими майданчиками для випробування оновлених моделей ПДВ стануть країни, що перебувають у програмах підтримки Фонду: Україна, Румунія та Пакистан.

Нова філософія ПДВ від МВФ

Аналізуючи документ, Черкашин виділив кілька ключових тез, які формують майбутній контур світової податкової системи:

Відмова від стимулювання: Основною і єдиною метою ПДВ проголошується виключно фіскальна функція — збільшення доходів бюджету. Про будь-яку стимулюючу роль податку для бізнесу більше не йдеться.

Німб «супернаповнювача»: У МВФ ПДВ позиціонують як надшвидкий та найбільш ефективний засіб поповнення державної скарбниці.

Тотальна ліквідація пільг: Будь-які виключення з бази оподаткування визнаються такими, що підривають функціонування системи. На думку Фонду, «гарний» ПДВ — це відсутність широких звільнень, які створюють розриви в ланцюгах оподаткування.

Провісник змін для українського бізнесу

Експерт наголошує, що саме теза про необхідність безперервного ланцюга ПДВ, ймовірно, стала передумовою для дискусій щодо поширення цього податку на спрощену систему оподаткування в Україні. Будь-які «лазівки» або особливі режими розглядаються МВФ як перешкода для «ідеальної» роботи податку.

ПДВ замість податку на прибуток?

Найбільш радикальним твердженням документа є те, що в майбутньому такий модернізований ПДВ має потенціал повністю замінити традиційні податки на прибуток корпорацій.

«Загалом ПДВ як головний податок у світі дещо лякає, особливо якщо він буде хоч трошки схожий на поточний український», — резюмує Черкашин.

Нагадаємо, що Україна в межах зобов'язань перед МВФ вже працює над Національною стратегією доходів, яка передбачає гармонізацію податкового законодавства з вимогами ЄС та посилення фіскального тиску за рахунок розширення бази оподаткування.