Мінфін занизив розрахунок додакового навантаження на ФОПів у разі запровадження для них ПДВ — Южаніна

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт змін, який може кардинально змінити правила роботи для малого бізнесу. Згідно з документом, фізичні особи-підприємці (ФОП) 1, 2 та 3 груп будуть зобов’язані реєструватися платниками податку на додану вартість (ПДВ), якщо їхній річний дохід перевищує 1 млн грн. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, посилаючись на розрахунки відомства.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Очікування держави проти реальності для бізнесу

За розрахунками Мінфіну, таке нововведення дозволить залучити до бюджету додаткові 40 млрд грн. Урядовці оцінюють додаткове навантаження на одного підприємця в середньому у 60 тис. грн на рік.

Однак Ніна Южаніна називає ці розрахунки «маніпулятивно заниженими». На її думку, реальний удар по гаманцю підприємців буде в рази сильнішим.

Депутатка пояснює механіку нарахування ПДВ: податок становить 20% від обороту. Якщо ФОП надає послуги або купує товари у неплатників ПДВ, він не має так званого «вхідного ПДВ» (податкового кредиту). У такому випадку підприємець змушений сплачувати 20% з усього свого виторгу, а не з різниці між доходами та витратами.

«Реальне податкове навантаження становитиме від 220 тис. до 740 тис. грн на рік з одного ФОП», — підрахувала Южаніна.

Хто постраждає найбільше

За словами Южаніної, такі зміни фактично означатимуть ліквідацію малого бізнесу для певних категорій:

Сфера послуг: де витрати — це переважно інтелектуальна праця або оренда, і немає закупівлі товарів з ПДВ.

Роздрібна торгівля з мінімальною націнкою: сплата 20% з обороту може перевищити весь прибуток продавця.

ФОП без великих постачальників: ті, хто працює з іншими малими підприємцями.

Національна стратегія доходів

Депутатка наголошує, що ця ініціатива не є випадковою, а прямо випливає з Національної стратегії доходів. За її словами, у цій логіці ФОП розглядається не як суб'єкт економіки, що створює робочі місця, а виключно як «об'єкт фіскального добору коштів».

«Це не детінізація. Це ліквідація малого бізнесу… Чи усвідомлюють ініціатори, що після цього не буде ні ФОПів, ні доходів?» — резюмувала Южаніна.