Нацбанк пояснив, як працюватиме новий поштовий банк

Нацбанк вітає ухвалення в другому читанні законопроєкту № 13018-д, який дасть змогу створювати новий тип фінансової установи — банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії. Про це повідомив регулятор 4 червня, пише «Мінфін».

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Деталі

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну питання доступності фінансових послуг у певних регіонах є особливо гострим. Це стосується прифронтових та деокупованих територій, на яких через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком.

Банк збільшить можливість отримання клієнтами якісних та безпечних фінансових послуг. Як наслідок, це матиме позитивний ефект для соціально-економічного розвитку регіону та країни в цілому.

Закон визначає на законодавчому рівні такі терміни: «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії». Документ також наділяє Національний банк України повноваженнями на сприяння розвитку фінансової інклюзії.

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Обмежена банківська ліцензія дає змогу великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу у формі акціонерного товариства — банк фінансової інклюзії, щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

Статус БФІ передбачає, що установа має відповідати всім пруденційним вимогам і нормативам та виконувати ліцензійні вимоги Національного банку. Зокрема, не передбачається жодних послаблень щодо акціонерного капіталу, ліквідності, корпоративного управління, системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю тощо.

Зберігаються вимоги до ділової репутації акціонерів та керівництва установи, а ефективність роботи БФІ підлягатиме прискіпливому аналізу.

Таким чином розбудова системи банків фінансової інклюзії здійснюватиметься з дотриманням усіх пруденційних вимог, які поширюються на банки з повною банківською ліцензією. Завдяки цьому стабільність фінансової системи буде гарантована.

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Передбачається, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування та іншим споживачам фінансових послуг.

Водночас для забезпечення фокусу на клієнтах-фізособах та малому бізнесі БФІ будуть обмежені у проведенні операцій з іншими сегментами клієнтів (середнім та великим бізнесом) та операцій на ринках капіталу. Також встановлюватимуться обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику.

Щоб отримати статус БФІ, юридична особа, крім стандартного пакета документів для отримання банківської ліцензії, має подати до Національного банку стратегію банку фінансової інклюзії та бізнес-план на три роки.

Ці документи обов’язково мають містити детальний опис розвитку фінансової інклюзії, у тому числі планову структуру клієнтської бази за сегментами клієнтів, території обслуговування, у тому числі на малонаселених та важкодоступних територіях, плани з розвитку каналів надання послуг, які б сприяли забезпеченню фінансової інклюзії.

Нагадаємо

Законопроєкт № 13018-д Верховна Рада схвалила у першому читанні 25 березня.