Оподаткування посилок до 150 євро: навіщо це потрібно

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 грудня 2025, 14:19

Оподаткування посилок до 150 євро: навіщо це потрібно

Запровадження оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро пояснюють необхідністю вирівнювання умов конкуренції для українських продавців та наповнення бюджету. Водночас ініціатива викликає дискусії через можливий вплив на споживачів і ринок онлайн-торгівлі. Про це розповів голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук у своїй колонці для ЕП, «Мінфін» обрав головне.

Оподаткування посилок до 150 євро: навіщо це потрібно

Якщо коротко, оподаткування дрібних міжнародних відправлень (до 150 євро) — це про вирівнювання конкурентних умов і детінізацію, а не про «покарання онлайн-покупців». В українських реаліях чинний поріг вартості посилок створює ситуацію, коли значний обсяг товарів заходить у країну у форматі дрібних B2C-відправлень без ПДВ.

Це надає міжнародним платформам цінову перевагу над легальним імпортом, офіційним ритейлом і українським виробником. Ми неодноразово фіксували це як викривлення конкуренції та джерело втрат бюджету.

Економічний ефект

Економічний ефект від реформи буде комплексний.

По-перше, зросте частка «білої» торгівлі. Коли правила однакові, легальному бізнесу простіше конкурувати та інвестувати, а державі — прогнозувати надходження.

По-друге, з'являється додатковий фіскальний ресурс, особливо важливий під час війни та дефіциту бюджету. За різними оцінками, надходження можуть зрости орієнтовно на 20 млрд грн на рік.

По-третє, посилюється позиція українського виробництва. Коли «безподатковий» імпорт більше не є штучно дешевшим, у локальних брендів з'являється більше можливостей для цінової конкуренції та масштабування.

Важливо і питання якості та безпеки товарів. Європейські регулятори вже посилили тиск на платформи ультра-низької вартості через ризики продажу небезпечної продукції та слабкий контроль, зокрема щодо Temu та загальну тенденцію ЄС до жорсткіших вимог до Temu/Shein.

Для України це не менш актуально: податкове вирівнювання не вирішує проблему повністю, але суттєво зменшує стимули масового ввезення найдешевших товарів сумнівної якості та створює підстави для системнішого контролю.

Який підхід був би збалансованим

Збалансованим може вважатися той підхід, який:

  • усуває конкурентну несправедливість;
  • не створює хаосу на митниці;
  • не робить з громадян «адміністраторів» ПДВ.

Найбільш збалансованою виглядає модель, яку пропонуємо як основу для законодавчих змін:

  • ПДВ застосовується до покупок на маркетплейсах незалежно від вартості;
  • ввізне мито — лише на товари понад 150 євро;
  • сплата ПДВ здійснюється на етапі купівлі, тобто податок включається у фінальний платіж у магазині/на платформі.

Це фактично відтворює підхід ЄС: модель IOSS (Import One Stop Shop) скасувала звільнення від ПДВ для «дрібних» посилок, водночас цифровізувавши адміністрування.

Критично важливо забезпечити перехідний період і технічну готовність системи — IT-рішення, регламенти взаємодії з платформами та операторами доставки, інформування споживачів. Саме так реалізують «європейську модель», про яку йдеться у публічних комунікаціях Міністерства фінансів.

Читайте також: Хто виграє від податку на закордонні посилки, і чим його замінити

Як вплине ініціатива

Вплив буде різним для різних груп — і важливо говорити про це без драматизації.

Справді, частина імпульсних або суто «цінових» покупок може зменшитися — ПДВ підвищить кінцеву вартість низьковартісних товарів. Однак якщо податок буде сплачуватися на етапі купівлі (а не «донараховуватися» на митниці), перехід пройде м'якше: люди бачитимуть остаточну ціну одразу та прийматимуть рішення прозоро.

Для малого бізнесу, що закуповує на міжнародних платформах короткостроково витрати зростуть (мінімум на ПДВ). Але тут питання справедливості: нинішня модель фактично субсидує тіньовий імпорт і ставить у нерівні умови тих, хто працює легально.

Що стосується українського виробництва і легального ритейлу, то для них ефект буде переважно позитивний:

  • зникає штучна перевага «безПДВ-імпорту»;
  • зменшується тиск ультрадешевої, часто низькоякісної продукції;
  • з'являється більше можливостей для розвитку локальних товарів широкого вжитку.

Окремий вимір — безпека

Навколо окремих міжнародних платформ існують застереження щодо практик збору даних та використання застосунків. Публічні аналітичні центри (зокрема CSIS) описували ризики Temu для приватності та безпеки, а технічні аналізи фіксують запити на доступ до камери, мікрофона, геолокації тощо.

Паралельно платформи перебувають під посиленим регуляторним наглядом у ЄС і США, включно з провадженнями за DSA або штрафами за порушення приватності, як у випадку Shein.

В умовах війни питання цифрової гігієни, прозорості та контролю — не дрібниця, а складова національної безпеки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Перший Потужний
Перший Потужний
24 грудня 2025, 15:06
#
По-перше, зросте частка «білої» торгівлі. — ні, зросте частка покупок через іноземних баєрів, і все

По-друге, з’являється додатковий фіскальний ресурс — не зв`явиться, якщо регулярно красти щось, то наповнення цього не з`явиться через забаганки, ну і вище написав ще одну причину.

По-третє, посилюється позиція українського виробництва — ні, бо причина написана вище, а забороняти через збільшення податків щось імпортне з розрахунком на те, що від безвихідності будуть купувати вітчизняний шлак — така собі ідея, просто знаходиться баєр іноземний, котрий напряму тобі відправляє посилку, і все, дуже багато людей тільки так і купують)

Чегова «геніальна» ідея законодавців тріщить по швам навіть не почавшись) що зайвий раз демонструє відірваність нашої влади від реального життя і реальних потреб людей
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
24 грудня 2025, 15:30
#
Тут немає про що дискутувати, весь імпорт має оподатковуватись
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Rodion21 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами